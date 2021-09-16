https://sputnik-georgia.ru/20210916/gruzinskiy-muzykant-kotoryy-shet-v-prestizhnom-florentiyskom-atele-stsenicheskie-kostyumy-259603657.html

Грузинский музыкант, который шьет в престижном флорентийском ателье сценические костюмы

Грузинский музыкант, который шьет в престижном флорентийском ателье сценические костюмы

В рубрике "Грузины за рубежом" представляем грузинского мастера, занимающегося пошивом концертных нарядов во Флоренции 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T16:01+0400

2021-09-16T16:01+0400

2021-09-16T16:01+0400

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Родилась в Грузии, в семье музыкантов. Музыкальную десятилетку окончила в Тбилиси. Итальянский период ее жизни отличается творческим многообразием. В 2002 году в Италии начала давать уроки музыки. Параллельно участвовала в концертах. В Музыкальном институте Италии была делопроизводителем. В то же время выступала на сценах престижных итальянских театров.Во Флоренции неожиданно оказалась в совершенно иной сфере – начала создавать танцевальные костюмы в швейной студии при Академии танца. Вскоре успех пришел и на этой ниве, и ее творчество стало востребовано среди итальянских служителей сцены. Отдельная тема – ее вклад в популяризацию грузинской культуры и кухни в Италии…– Вы родись в семье музыкантов и, наверное, ваш выбор никого не удивил?– Да. Думаю, музыка была моей уже с момента рождения. Помню, я часто пела вместе с прабабушкой. А мой любимый дедушка обладал необыкновенно мелодичным голосом. По рассказам мамы, я уже в двухлетнем возрасте свободно пела в три голоса. Меня все время просили спеть, а я часто стеснялась.– Обучение игре на сложном инструменте – скрипке – это чей выбор?– Помню, словно вчерашний день, как в пятилетнем возрасте мама привела меня в музыкальную десятилетку на приемный экзамен. Там меня протестировали, проверив чувство ритма, то, как я могу отгадывать ноты на фортепиано. Мама собиралась отдать меня в класс фортепиано, но в какой-то момент изменила свое решение. Дело в том, что во время ожидания в коридоре школы я увидела маленькую девочку с маленькой скрипкой в руках. Мне она так понравилась, что я сказала маме: хочу учиться скрипке. Экзамен сдала успешно – слух был хороший. Со скрипкой "подружилась" с самого же начала.– Спустя годы вы сами начали давать уроки музыки в Италии?– Да, в 2002 году. В тот период у меня была очень интересная музыкальная жизнь. Я проводила вечера, принимала участие в организации концертов. В Музыкальном институте Италии была делопроизводителем, участвовала в выступлениях многих квартетов, то с профессиональными музыкантами, то с успешными учениками. Какой-то период даже сотрудничала с оркестром. В Северной Италии выступала на многих концертах. В том числе – в декабре 2003 года была самая престижная сцена – театр Ла Фениче в Венеции, отреставрированный после ужасного пожара 1996 года.– Сегодня вы живете во Флоренции, где руководите ателье при Академии танца и шьете спецодежду для балерин и актеров.– Рукоделие – вязание на спицах и крючком, вышивание – я любила с детства. Мне нравились изделия, которые я вязала и шила, сама любила их носить. Это хобби, доставлявшее мне большое удовольствие, и по сей день доставляет. Во Флоренции у меня появилась возможность сделать его своим занятием. До пандемии, в феврале 2020 года, принимала участие в мастер-классе, организованном Флорентийским театром, где я освоила технику шиться мужского фрака образца 1800 года.– Да, это очень интересная работа. По старым выкройкам нужно было сшить различные аксессуары, брюки, жилеты, сорочки и фраки. Затем во Флоренции я одному из стилистов помогла в создании тосканской одежды. Вместе с тем стилистом я впоследствии сшила очень много платьев и одежды. Кстати, те заказы мы получили от театров "Ла Скала", "Балето Ди Рома", из Тосканы. Также очень интересным был заказ из Венеции, когда мы сшили очень красивое платье, на которое ушло 120 метров тюля.– Что вы можете рассказать о своей итальяно-грузинской семье?– Мой самый большой клад – дети. Я радуюсь тому, что они у меня есть, радуюсь их успехам. У меня их трое, и все прекрасно поют и играют на гитаре. Несмотря на это, они избрали не музыкальные профессии. Тэе скоро 27 лет, она специалист туристической сферы, но затем пошла другим путем и занялась агропромышленностью и пчеловодством. Марко 22 года, с детства был очень атлетичным, увлекается лыжами, сноубордом, моноциклом и баскетболом. Сейчас профессионально владеет акро-йогой и участвует в различных воркшопах. Желающих обучает новому направлению йоги, которое популярно в Европе и имеет последователей также в Грузии.– Вы говорили, что он хочет провести воркшоп в Грузии.– Да, у Марко появилось такое желание, главное, чтобы пандемия прошла. Моей младшей дочери Софо 20 лет, и она уже успешная танцовщица. Занимается современным балетом, танцует во Флоренции, в довольно известном "Опус Балете", которым руководит хореограф Розана Броканелли. Как раз недавно она вернулась из Берлина, куда была приглашена вместе с европейскими танцорами. Я рада, что все мои дети довольно хорошо говорят по-грузински. Но общаемся мы, конечно, в основном, на итальянском.– Раньше в вашем семейном ресторане вы занимались популяризацией грузинской кухни. Насколько вам удалось заинтересовать итальянцев грузинскими блюдами и винами?– Я и мой супруг-итальянец открыли ресторан как раз с этой целью. Мой муж всегда любил готовить, а я занималась популяризацией грузинской кухни. Мы проводили эногастрономические вечера грузинского вина. На одну из конференций я пригласила итальянского исследователя, заведующего кафедрой Миланского аграрного университета, профессора Атилио Штенца, который представил фантастически обоснованные кадры о древности грузинского вина. В свое время этот профессор объездил все уголки Грузии и издал энциклопедию, куда вошли наши лучшие сорта винограда. Когда профессор заявил итальянским сомелье, что в Римской империи вино появилось после Грузии, в четвертом веке, зал встретил эту информацию с удивлением и овациями. – Каков был результат заинтересованности итальянцев нашей страной?– После тех вечеров определенные круги Италии впервые узнали, что Грузия – одна из первых стран в мире, где виноградный сок превратили в вино, сохранили в квеври. И эта традиция, насчитывающая 8 тысяч лет, в наших марани продолжается по сей день. После этого со стороны итальянцев была проявлена активная заинтересованность. В феврале 2018 года я привезла в Грузию из Италии 24 женщины-винодела, сомелье и энологов, которые в марани внимательно изучили традиционные кахетинское, имеретинское, месхетинское, рачинское вина. Это было фантастическое путешествие и для меня, и для них. В организации этого тура мне помогла грузинская туристическая компания "Рич Поин Джорджиа", которой руководит Шалва Асатиани. Скоро, наверное, мы возобновим путешествия, которых ждут многие итальянцы.– Вы уже годы живете в другой стране. По чему вы скучаете, чего вам недостает в Италии?– В Грузии я побывала в феврале нынешнего года, насладилась пребыванием в Тбилиси. Больше всего я скучаю по маме и друзьям, с которыми общаюсь до сих пор. Дружить так, как у нас в Грузии, не умеют, наверное, нигде. И гостеприимство у нас особое. Этот великий талант человеколюбия мы обязательно должны сохранить. Скучаю по Тбилиси с его красивыми улицами и балконами, грузинскими песнями и улыбками, теплыми и любящими людьми. Скучаю по цветам и ароматам наших рынков, по многообразию наших сел. Здесь мне все очень дорого.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, интервью, грузины за рубежом, италия, тбилиси, флоренция, миланский оперный театр "ла скала"