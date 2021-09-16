https://sputnik-georgia.ru/20210916/k-komu-ne-idut-dengi-mnenie-ekonomista-259634257.html

К кому "не идут" деньги? Мнение экономиста

К кому "не идут" деньги? Мнение экономиста

Оказывается, деньги "чувствуют" человека, который желает их больше других и стремится к финансовому благополучию 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T11:36+0400

2021-09-16T11:36+0400

2021-09-16T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Финансы "идут" к тому, кто этого желает и пытается получить их, хотя от объективных обстоятельств тоже много чего зависит. То есть возможность получения денег напрямую зависит от того, насколько люди могут и хотят их заработать. Так считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.По мнению эксперта, фраза "идут деньги" подходит к тем, кто хочет их получить и умеет ими распоряжаться.Причем варианты для денежного заработка могут варьироваться в зависимости от разных обстоятельств – уровня образования, степени здоровья, опыта, места проживания и др. При этом как таковое желание – сугубо личный момент. Ведь бывает, что человек декларирует, что хочет заработать, но на деле отсекает все возможности, утверждает Гиринский.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, деньги