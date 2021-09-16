https://sputnik-georgia.ru/20210916/lenivyy-kot-grubo-otkazal-malyshu-v-igre-i-obidel-ego-do-slez--video-rassmeshilo-set-259648259.html

Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть

Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть

Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T15:15+0400

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2021-09-16T15:15+0400

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На кадрах видно, как пухлый серый кот сидит на диване, а перед ним на полу стоит малыш. Он смотрит на пушистого и протягивает ему руку с добрыми намерениями, но питомец грубо ее отталкивает, чем сильно обижает малыша. Мальчик, посмотрев жалобным взглядом на маму, начинает реветь. А сам пушистый же смотрит на женщину так, словно он вообще ни в чем не виноват.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, дети, видео с животными, смешные видео, вирусные видео