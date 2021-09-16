https://sputnik-georgia.ru/20210916/lenivyy-kot-grubo-otkazal-malyshu-v-igre-i-obidel-ego-do-slez--video-rassmeshilo-set-259648259.html
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:15+0400
2021-09-16T15:15+0400
2021-09-16T15:15+0400
видеоклуб
кошки
дети
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259647894_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_efdc5fdd74712afa8221a8fd790a8a52.png
На кадрах видно, как пухлый серый кот сидит на диване, а перед ним на полу стоит малыш. Он смотрит на пушистого и протягивает ему руку с добрыми намерениями, но питомец грубо ее отталкивает, чем сильно обижает малыша. Мальчик, посмотрев жалобным взглядом на маму, начинает реветь. А сам пушистый же смотрит на женщину так, словно он вообще ни в чем не виноват.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259647894_199:0:1399:900_1920x0_80_0_0_25af90bffd1877e2b4ab52c96c7ca4d7.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, дети, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру
На кадрах видно, как пухлый серый кот сидит на диване, а перед ним на полу стоит малыш. Он смотрит на пушистого и протягивает ему руку с добрыми намерениями, но питомец грубо ее отталкивает, чем сильно обижает малыша. Мальчик, посмотрев жалобным взглядом на маму, начинает реветь. А сам пушистый же смотрит на женщину так, словно он вообще ни в чем не виноват.
Найдите пять отличий: бульдог и малышка смешно пытаются залезть на высокий диван
"Смотри и учись": пес не оценил танец малышки
и сплясал по-своему
Родители поставили малышу с кошкой видеоняню и удивились произошедшему ночью