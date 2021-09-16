Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210916/lenivyy-kot-grubo-otkazal-malyshu-v-igre-i-obidel-ego-do-slez--video-rassmeshilo-set-259648259.html
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:15+0400
2021-09-16T15:15+0400
видеоклуб
кошки
дети
видео с животными
смешные видео
вирусные видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259647894_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_efdc5fdd74712afa8221a8fd790a8a52.png
На кадрах видно, как пухлый серый кот сидит на диване, а перед ним на полу стоит малыш. Он смотрит на пушистого и протягивает ему руку с добрыми намерениями, но питомец грубо ее отталкивает, чем сильно обижает малыша. Мальчик, посмотрев жалобным взглядом на маму, начинает реветь. А сам пушистый же смотрит на женщину так, словно он вообще ни в чем не виноват.Смотрите на видео также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259647894_199:0:1399:900_1920x0_80_0_0_25af90bffd1877e2b4ab52c96c7ca4d7.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видеоклуб , кошки, дети, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть

15:15 16.09.2021
222
© TikTok / yellopaigesЛенивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть
Ленивый кот грубо отказал малышу в игре и обидел его до слез – видео рассмешило Сеть - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© TikTok / yellopaiges
Маленькие дети – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые покоряют сердца людей по всему миру
На кадрах видно, как пухлый серый кот сидит на диване, а перед ним на полу стоит малыш. Он смотрит на пушистого и протягивает ему руку с добрыми намерениями, но питомец грубо ее отталкивает, чем сильно обижает малыша. Мальчик, посмотрев жалобным взглядом на маму, начинает реветь. А сам пушистый же смотрит на женщину так, словно он вообще ни в чем не виноват.
 
Смотрите на видео также:
Найдите пять отличий: бульдог и малышка смешно пытаются залезть на высокий диван
"Смотри и учись": пес не оценил танец малышки и сплясал по-своему
Родители поставили малышу с кошкой видеоняню и удивились произошедшему ночью
Любвеобильный пес всегда обнимает малыша в ответ
001000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:01Грузинский музыкант, который шьет в престижном флорентийском ателье сценические костюмы
15:33У полузащитника сборной Грузии по футболу коронавирус не подтвердился
15:29В Грузии произошло землетрясение
15:29Что будет с атомной энергетикой после аварии на "Фукусиме-1" - мнение эксперта
15:11Новые парки, чистый воздух и управление отходами обещает Каладзе жителям Тбилиси
14:26Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе
14:10Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
13:38Выбросили или выпал? Оператор "Мтавари архи" рассказал об инциденте в Карели
13:22"Такого задания я не давал" – экс-премьер Грузии о тайной слежке за священнослужителями
13:07Россия и Китай изменили Азию – и Америка начала ее терять
12:52Куда положить телефон на ночь? Ответ эксперта
12:36COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
12:07Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии
11:51В Тбилиси расстреляли сына вора в законе? Детали кровавой разборки в темном переулке
11:36К кому "не идут" деньги? Мнение экономиста
11:21Демна Гвасалия номинирован на премию Совета модельеров Америки
11:06Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 176
10:41Ночная перестрелка в пригороде Тбилиси – двое раненых
10:23Не заплатишь – не проедешь. Баку и Ереван продолжают спор о границах
10:08В Новой Зеландии разбился вертолет