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Налоговое мошенничество – в Грузии задержаны бизнесмены
Налоговое мошенничество – в Грузии задержаны бизнесмены
Предприниматели обвиняются сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, им грозит до 12 лет лишения свободы 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T19:56+0400
2021-09-16T20:21+0400
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании фальшивых налоговых документов, отмывании денег и мошенничестве задержаны два бизнесмена, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.Следствие установило, что злоумышленники незаконно добыли древесину на сумму 886 762 лари. Чтобы легализовать лес и получить документ об уплате НДС, ими были подделаны налоговые документы о купле-продаже древесины.С помощью этих документов обвиняемые вывезли незаконно добытую древесину за рубеж, получив незаконную прибыль в большом размере. Кроме того, бизнесмены создали фальшивые активы на сумму 94 638 лари.Уголовное дело возбуждено по пяти статьям: приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, причинение имущественного ущерба путем обмана, легализация незаконных доходов, изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, мошенничество.Преступление карается лишением свободы сроком от девяти до 12 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, преступность в грузии

Налоговое мошенничество – в Грузии задержаны бизнесмены

19:56 16.09.2021 (обновлено: 20:21 16.09.2021)
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© Pixabay / 4711018Руки арестованного в наручниках
Руки арестованного в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / 4711018
Предприниматели обвиняются сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, им грозит до 12 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. По обвинению в изготовлении и использовании фальшивых налоговых документов, отмывании денег и мошенничестве задержаны два бизнесмена, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов Грузии.
Следствие установило, что злоумышленники незаконно добыли древесину на сумму 886 762 лари. Чтобы легализовать лес и получить документ об уплате НДС, ими были подделаны налоговые документы о купле-продаже древесины.
С помощью этих документов обвиняемые вывезли незаконно добытую древесину за рубеж, получив незаконную прибыль в большом размере. Кроме того, бизнесмены создали фальшивые активы на сумму 94 638 лари.
Уголовное дело возбуждено по пяти статьям: приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем, причинение имущественного ущерба путем обмана, легализация незаконных доходов, изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт, мошенничество.
Преступление карается лишением свободы сроком от девяти до 12 лет.
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