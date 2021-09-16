https://sputnik-georgia.ru/20210916/nazvany-produkty-kotorye-nelzya-ne-est-posle-30-let-259632662.html
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Фаст-фуд, сладости, алкоголь и не только – от чего эксперты советуют отказаться людям старше 30 лет 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T14:10+0400
2021-09-16T14:10+0400
2021-09-16T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны пищевые продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Из назвала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.Прежде всего автор советует исключить из рациона ароматизированный йогурт, поскольку в нем содержится примерно столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это касается пирожных, кексов и лепешек на завтрак."Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула Смит.В список запрещенных после 30 лет продуктов также включены следующие наименования:Кроме того, обозреватель рекомендует отказаться от коктейлей и пива, так как алкогольные напитки могут стать причиной бессонницы, а она порой приводит к тяге к еде на следующий день. Из-за алкоголя также со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.Исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме, заключила журналист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, в мире, фастфуд, диета, новости
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
14:10 16.09.2021 (обновлено: 14:56 16.09.2021)
Фаст-фуд, сладости, алкоголь и не только – от чего эксперты советуют отказаться людям старше 30 лет
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Стали известны пищевые продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Из назвала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That
.
Прежде всего автор советует исключить из рациона ароматизированный йогурт, поскольку в нем содержится примерно столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это касается пирожных, кексов и лепешек на завтрак.
"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула Смит.
В список запрещенных после 30 лет продуктов также включены следующие наименования:
Мясо с хрустящей корочкой;
Продукты, содержащие пестициды;
Кофе со льдом, а также мороженое с кофеином;
Кроме того, обозреватель рекомендует отказаться от коктейлей и пива, так как алкогольные напитки могут стать причиной бессонницы, а она порой приводит к тяге к еде на следующий день. Из-за алкоголя также со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.
Исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме, заключила журналист.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.