https://sputnik-georgia.ru/20210916/nazvany-produkty-kotorye-nelzya-ne-est-posle-30-let-259632662.html

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Фаст-фуд, сладости, алкоголь и не только – от чего эксперты советуют отказаться людям старше 30 лет 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T14:10+0400

2021-09-16T14:10+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны пищевые продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Из назвала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.Прежде всего автор советует исключить из рациона ароматизированный йогурт, поскольку в нем содержится примерно столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это касается пирожных, кексов и лепешек на завтрак."Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула Смит.В список запрещенных после 30 лет продуктов также включены следующие наименования:Кроме того, обозреватель рекомендует отказаться от коктейлей и пива, так как алкогольные напитки могут стать причиной бессонницы, а она порой приводит к тяге к еде на следующий день. Из-за алкоголя также со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.Исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме, заключила журналист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, в мире, фастфуд, диета, новости