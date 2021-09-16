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Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Фаст-фуд, сладости, алкоголь и не только – от чего эксперты советуют отказаться людям старше 30 лет 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T14:10+0400
2021-09-16T14:56+0400
общество
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны пищевые продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Из назвала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.Прежде всего автор советует исключить из рациона ароматизированный йогурт, поскольку в нем содержится примерно столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это касается пирожных, кексов и лепешек на завтрак."Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула Смит.В список запрещенных после 30 лет продуктов также включены следующие наименования:Кроме того, обозреватель рекомендует отказаться от коктейлей и пива, так как алкогольные напитки могут стать причиной бессонницы, а она порой приводит к тяге к еде на следующий день. Из-за алкоголя также со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.Исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме, заключила журналист.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, в мире, фастфуд, диета, новости

Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

14:10 16.09.2021 (обновлено: 14:56 16.09.2021)
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© photo: Sputnik / Petr Chernov / Перейти в фотобанкФаст фуд
Фаст фуд - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo: Sputnik / Petr Chernov
/
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Фаст-фуд, сладости, алкоголь и не только – от чего эксперты советуют отказаться людям старше 30 лет
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Стали известны пищевые продукты, от которых стоит отказаться после 30 лет. Из назвала обозреватель Дана Ли Смит в статье для портала Eat This, Not That.
Прежде всего автор советует исключить из рациона ароматизированный йогурт, поскольку в нем содержится примерно столько же сахара, сколько в креманке мороженого. Это касается пирожных, кексов и лепешек на завтрак.
"Газировка содержит потенциально вызывающие рак красители и является основным источником сахара в рационе", – подчеркнула Смит.
В список запрещенных после 30 лет продуктов также включены следующие наименования:
Мясо с хрустящей корочкой;
Соевый и сырные соусы;
Салями и хот-доги;
Чипсы;
Маргарин;
Бекон;
Рогалики и белый хлеб;
Продукты, содержащие пестициды;
Кофе со льдом, а также мороженое с кофеином;
Вегетарианские бургеры;
Консервированные фрукты.
Кроме того, обозреватель рекомендует отказаться от коктейлей и пива, так как алкогольные напитки могут стать причиной бессонницы, а она порой приводит к тяге к еде на следующий день. Из-за алкоголя также со временем кожа теряет эластичность, и появляются морщины.
Исключение из рациона этих продуктов позволит человеку стареть "изящно", а также остаться в хорошей форме, заключила журналист.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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