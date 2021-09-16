https://sputnik-georgia.ru/20210916/nochnaya-perestrelka-v-prigorode-tbilisi---dvoe-ranenykh-259636305.html
Ночная перестрелка в пригороде Тбилиси – двое раненых
Ночная перестрелка в пригороде Тбилиси – двое раненых
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной кровавой разборки 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T10:41+0400
2021-09-16T10:41+0400
2021-09-16T13:06+0400
грузия
мвд грузии
стрельба
драка
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Два человек получили ранения в результате разборки в поселке Цкнети (пригород Тбилиси) поздно ночью а среду, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Уголовное дело возбуждено по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".По данным ведомства, ведутся следственные действия.Информация о задержанных не распространяется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, мвд грузии, стрельба, драка, преступность в грузии
Ночная перестрелка в пригороде Тбилиси – двое раненых
10:41 16.09.2021 (обновлено: 13:06 16.09.2021)
Следователям предстоит выяснить, что стало причиной кровавой разборки
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Два человек получили ранения в результате разборки в поселке Цкнети (пригород Тбилиси) поздно ночью а среду, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе МВД.
Уголовное дело возбуждено по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
По данным ведомства, ведутся следственные действия.
Информация о задержанных не распространяется.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.