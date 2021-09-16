https://sputnik-georgia.ru/20210916/nochnaya-perestrelka-v-prigorode-tbilisi---dvoe-ranenykh-259636305.html

Ночная перестрелка в пригороде Тбилиси – двое раненых

Ночная перестрелка в пригороде Тбилиси – двое раненых

Следователям предстоит выяснить, что стало причиной кровавой разборки 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T10:41+0400

2021-09-16T10:41+0400

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грузия

мвд грузии

стрельба

драка

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Два человек получили ранения в результате разборки в поселке Цкнети (пригород Тбилиси) поздно ночью а среду, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе МВД.Уголовное дело возбуждено по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".По данным ведомства, ведутся следственные действия.Информация о задержанных не распространяется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мвд грузии, стрельба, драка, преступность в грузии