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Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии
Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии
Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается уникальной природой 16.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Новое этносело появится на юго-западе Грузии, в Хелвачаури, в ущелье Мачахела – оно станет еще одним туристическим направлением Аджарии, говорится в сообщении на странице правительства региона в Facebook.Этносело – это территория, на которой сохранено или воссоздано поселение какого-либо этноса с его культурой и традициями.Проект направлен на максимальную защиту уникальных культурно-этнографических ценностей, истории и традиций ущелья с сохранением существующего ландшафта.Этнодеревня предназначена для развития туризма, роста экономической активности, защиты окружающей среды и, в том числе, для занятости местного населения.На данный момент завершается строительство современного центра для визитеров. Идут работы по обустройству интерьера и двора.В рамках масштабного проекта в этом году будут подготовлены нужные документы для начала таких работ, как ремонт моста в ущелье Мачахела, реставрация крепости Аливаке в селе Чхутунети, обустройство туристической инфраструктуры дороги "Мачахельского ружья". Памятник Мачахельскому ружью – одна из самых известных местных достопримечательностей. Оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными в Аджарии.Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается уникальной природой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, грузия делает ставку на туризм, туризм, туризм в грузии

Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии

12:07 16.09.2021 (обновлено: 12:56 16.09.2021)
289
© Facebook / Government of AjaraНовое этносело появится в ущелье Мачахела по проекту правительства Аджарии
Новое этносело появится в ущелье Мачахела по проекту правительства Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Facebook / Government of Ajara
Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается уникальной природой
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Новое этносело появится на юго-западе Грузии, в Хелвачаури, в ущелье Мачахела – оно станет еще одним туристическим направлением Аджарии, говорится в сообщении на странице правительства региона в Facebook.
Этносело – это территория, на которой сохранено или воссоздано поселение какого-либо этноса с его культурой и традициями.
© Facebook / Government of AjaraНовое этносело появится в ущелье Мачахела. Туристический проект правительства Аджарии
Новое этносело появится в ущелье Мачахела. Туристический проект правительства Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Новое этносело появится в ущелье Мачахела. Туристический проект правительства Аджарии
© Facebook / Government of Ajara
Проект направлен на максимальную защиту уникальных культурно-этнографических ценностей, истории и традиций ущелья с сохранением существующего ландшафта.
Этнодеревня предназначена для развития туризма, роста экономической активности, защиты окружающей среды и, в том числе, для занятости местного населения.
На данный момент завершается строительство современного центра для визитеров. Идут работы по обустройству интерьера и двора.
© Facebook / Government of AjaraПредседатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе изучает проект строительства
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе изучает проект строительства - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе изучает проект строительства
© Facebook / Government of Ajara
В рамках масштабного проекта в этом году будут подготовлены нужные документы для начала таких работ, как ремонт моста в ущелье Мачахела, реставрация крепости Аливаке в селе Чхутунети, обустройство туристической инфраструктуры дороги "Мачахельского ружья". Памятник Мачахельскому ружью – одна из самых известных местных достопримечательностей. Оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными в Аджарии.
Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается уникальной природой.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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