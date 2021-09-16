https://sputnik-georgia.ru/20210916/novoe-etnoselo-poyavitsya-v-uschele-machakhela-v-adzharii-259638224.html

Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии

Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии

Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается уникальной природой 16.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Новое этносело появится на юго-западе Грузии, в Хелвачаури, в ущелье Мачахела – оно станет еще одним туристическим направлением Аджарии, говорится в сообщении на странице правительства региона в Facebook.Этносело – это территория, на которой сохранено или воссоздано поселение какого-либо этноса с его культурой и традициями.Проект направлен на максимальную защиту уникальных культурно-этнографических ценностей, истории и традиций ущелья с сохранением существующего ландшафта.Этнодеревня предназначена для развития туризма, роста экономической активности, защиты окружающей среды и, в том числе, для занятости местного населения.На данный момент завершается строительство современного центра для визитеров. Идут работы по обустройству интерьера и двора.В рамках масштабного проекта в этом году будут подготовлены нужные документы для начала таких работ, как ремонт моста в ущелье Мачахела, реставрация крепости Аливаке в селе Чхутунети, обустройство туристической инфраструктуры дороги "Мачахельского ружья". Памятник Мачахельскому ружью – одна из самых известных местных достопримечательностей. Оружейное ремесло сделало мастеров Мачахелы известными в Аджарии.Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается уникальной природой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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