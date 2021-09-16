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Пожар на западе Грузии – горит мебельная мастерская
Пожар на западе Грузии – горит мебельная мастерская
В эти минуты пожарные пытаются локализовать огонь 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T19:58+0400
2021-09-16T19:58+0400
2021-09-16T20:32+0400
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пожар
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В селе Талери Мартвильского муниципалитета в Западной Грузии загорелась мебельная мастерская.В эти минуты пожарные пытаются локализовать огонь."На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей. Ведутся работы по ликвидации огня", – сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации СМИ, мебельный цех принадлежит местному жителю.Что стало причиной возгорания пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, пожар
Пожар на западе Грузии – горит мебельная мастерская
19:58 16.09.2021 (обновлено: 20:32 16.09.2021)
В эти минуты пожарные пытаются локализовать огонь
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В селе Талери Мартвильского муниципалитета в Западной Грузии загорелась мебельная мастерская.
В эти минуты пожарные пытаются локализовать огонь.
"На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей. Ведутся работы по ликвидации огня", – сообщили Sputnik
Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.
По информации СМИ, мебельный цех принадлежит местному жителю.
Что стало причиной возгорания пока неизвестно.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.