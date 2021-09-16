https://sputnik-georgia.ru/20210916/pozhar-na-zapade-gruzii--gorit-mebelnaya-masterskaya-259658747.html

Пожар на западе Грузии – горит мебельная мастерская

Пожар на западе Грузии – горит мебельная мастерская

В эти минуты пожарные пытаются локализовать огонь 16.09.2021, Sputnik Грузия

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происшествия

новости

грузия

пожар

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В селе Талери Мартвильского муниципалитета в Западной Грузии загорелась мебельная мастерская.В эти минуты пожарные пытаются локализовать огонь."На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей. Ведутся работы по ликвидации огня", – сообщили Sputnik Грузия в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.По информации СМИ, мебельный цех принадлежит местному жителю.Что стало причиной возгорания пока неизвестно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар