https://sputnik-georgia.ru/20210916/saakashvili-ne-posmeet-priekhat-v-gruziyu---kobakhidze-259644824.html

Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе

Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе

По словам Кобахидзе, Саакашвили знает, что его ждет на родине, поэтому боится вернуться 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T14:26+0400

2021-09-16T14:26+0400

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михаил саакашвили

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не посмеет приехать в Грузию, уверен председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября. По его словам, приезд Саакашвили вообще не актуален сегодня.В правящей партии уверены, что Саакашвили вновь обманывает своих избирателей и не собирается приезжать на родину. При этом, если экс-президент все-таки вернется, то премьер Ираклий Гарибашвили пообещал забрать его в тюрьму прямо из аэропорта.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, ираклий кобахидзе