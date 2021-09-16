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Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе
Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе
По словам Кобахидзе, Саакашвили знает, что его ждет на родине, поэтому боится вернуться 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T14:26+0400
2021-09-16T14:26+0400
2021-09-16T14:42+0400
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михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не посмеет приехать в Грузию, уверен председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября. По его словам, приезд Саакашвили вообще не актуален сегодня.В правящей партии уверены, что Саакашвили вновь обманывает своих избирателей и не собирается приезжать на родину. При этом, если экс-президент все-таки вернется, то премьер Ираклий Гарибашвили пообещал забрать его в тюрьму прямо из аэропорта.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, грузинская мечта, ираклий кобахидзе
Саакашвили не посмеет приехать в Грузию – Кобахидзе
14:26 16.09.2021 (обновлено: 14:42 16.09.2021)
По словам Кобахидзе, Саакашвили знает, что его ждет на родине, поэтому боится вернуться
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не посмеет приехать в Грузию, уверен председатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили собирается вернуться в Грузию к предстоящим выборам в органы местного самоуправления, которые намечены на 2 октября.
"Саакашвили – лидер партии, которая, к сожалению, сегодня находится на втором месте. Он анонсирует свое прибытие в Грузию, но уже сейчас мы обещаем, он не посмеет приехать в Грузию. Он боится этого... Посмотрим до 2 октября", – сказал Ираклий Кобахидзе журналистам.
По его словам, приезд Саакашвили вообще не актуален сегодня.
В правящей партии уверены, что Саакашвили вновь обманывает своих избирателей и не собирается приезжать на родину. При этом, если экс-президент все-таки вернется, то премьер Ираклий Гарибашвили пообещал забрать его в тюрьму прямо из аэропорта.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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