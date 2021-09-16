https://sputnik-georgia.ru/20210916/smertnost-v-gruzii-operezhaet-rozhdaemost--novaya-statistika-259662407.html

Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика

Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика

За первое полугодие в Грузии родилось 21 839 детей, а скончались 25 821 человек 16.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В Грузии с начала года зафиксирован отрицательный показатель естественного прироста населения, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родилось 21 839 детей, тогда как за тот же период скончалось 25 821 человек.Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарии и Квемо Картли.По рождаемости в стране лидирует Тбилиси, где родились 7 101 ребенок. На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 123 ребенка, Мцхета-Мтианети – 506 и Гурии – 521.Что касается смертности, и здесь лидирует столица. За отчетный период в Тбилиси скончалось 7 776 человек. На втором месте Имерети – 4 286 человек, а на третьем Самегрело - Земо Сванети, где показатель смертности составляет 2 501.Кроме того, по данным "Сакстата", за полгода было зарегистрировано 9 163 брака и 4 675 разводов.С января по июнь больше всех отношения узаконили в Тбилиси – 2,5 тысячи пар, впрочем, и числа разводов на столицу приходится больше – 1,7 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210506/-Demografiya-vs-ekonomicheskiy-rost-chto-proiskhodit-v-Gruzii-251595572.html

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