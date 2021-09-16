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Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика
Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика
За первое полугодие в Грузии родилось 21 839 детей, а скончались 25 821 человек 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T22:54+0400
2021-09-16T22:54+0400
2021-09-16T23:07+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В Грузии с начала года зафиксирован отрицательный показатель естественного прироста населения, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат". Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родилось 21 839 детей, тогда как за тот же период скончалось 25 821 человек.Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарии и Квемо Картли.По рождаемости в стране лидирует Тбилиси, где родились 7 101 ребенок. На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 123 ребенка, Мцхета-Мтианети – 506 и Гурии – 521.Что касается смертности, и здесь лидирует столица. За отчетный период в Тбилиси скончалось 7 776 человек. На втором месте Имерети – 4 286 человек, а на третьем Самегрело - Земо Сванети, где показатель смертности составляет 2 501.Кроме того, по данным "Сакстата", за полгода было зарегистрировано 9 163 брака и 4 675 разводов.С января по июнь больше всех отношения узаконили в Тбилиси – 2,5 тысячи пар, впрочем, и числа разводов на столицу приходится больше – 1,7 тысячи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, демографическая ситуация в грузии, статистика
Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика
22:54 16.09.2021 (обновлено: 23:07 16.09.2021)
За первое полугодие в Грузии родилось 21 839 детей, а скончались 25 821 человек
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
В Грузии с начала года зафиксирован отрицательный показатель естественного прироста населения, сообщает
Национальная служба статистики "Сакстат".
Согласно предварительным данным ведомства, с января по июнь в Грузии родилось 21 839 детей, тогда как за тот же период скончалось 25 821 человек.
Отрицательный прирост населения фиксируется во всех регионах, кроме Аджарии и Квемо Картли.
По рождаемости в стране лидирует Тбилиси, где родились 7 101 ребенок. На втором месте по рождаемости регион Имерети (2 769 детей), на третьем Аджария (2 556).
Меньше всего детей родились в регионах Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 123 ребенка, Мцхета-Мтианети – 506 и Гурии – 521.
Что касается смертности, и здесь лидирует столица. За отчетный период в Тбилиси скончалось 7 776 человек. На втором месте Имерети – 4 286 человек, а на третьем Самегрело - Земо Сванети, где показатель смертности составляет 2 501.
Кроме того, по данным "Сакстата", за полгода было зарегистрировано 9 163 брака и 4 675 разводов.
С января по июнь больше всех отношения узаконили в Тбилиси – 2,5 тысячи пар, впрочем, и числа разводов на столицу приходится больше – 1,7 тысячи.
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