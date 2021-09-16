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Спасти дельфинов на Фарерских островах пытаются британские зоозащитники
Спасти дельфинов на Фарерских островах пытаются британские зоозащитники
В одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов во время воскресной охоты было убито за раз около 1,5 тысячи дельфинов 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T09:36+0400
2021-09-16T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Положить конец истреблению дельфинов на Фарерских островах пытается британская благотворительная организация по охране китов и дельфинов (Whale and Dolphin Conservation, WDC) вместе с местными жителями, сообщает РИА Новости.По данным WDC, в воскресенье в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на этих животных. В сети появились кадры множества мертвых туш животных, лежащих на берегу.По словам представителя WDC, зоозащитники были потрясены такой цифрой уничтоженных атлантических белобоких дельфинов.Охота на дельфинов является традицией, которую местное население объясняет тем, что она обеспечивает необходимое дополнение к их рациону. Несмотря на то, что охота была санкционирована местными властями, похоже, возникла путаница в отношении количества дельфинов, которых выгнали на берег, отметили в WDC. В результате, по местным сообщениям, на пляже было недостаточно людей, чтобы убить дельфинов, когда стало очевидно, сколько их на самом деле, и процесс занял несколько часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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в мире, великобритания, дельфины

Спасти дельфинов на Фарерских островах пытаются британские зоозащитники

09:36 16.09.2021
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© REUTERS / Dinuka LiyanawatteДельфины в море
Дельфины в море - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Dinuka Liyanawatte
В одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов во время воскресной охоты было убито за раз около 1,5 тысячи дельфинов
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Положить конец истреблению дельфинов на Фарерских островах пытается британская благотворительная организация по охране китов и дельфинов (Whale and Dolphin Conservation, WDC) вместе с местными жителями, сообщает РИА Новости.
По данным WDC, в воскресенье в одном из фьордов на юго-востоке Фарерских островов было убито около 1,5 тысячи дельфинов во время традиционной охоты на этих животных. В сети появились кадры множества мертвых туш животных, лежащих на берегу.
По словам представителя WDC, зоозащитники были потрясены такой цифрой уничтоженных атлантических белобоких дельфинов.

"У нас есть серьезные опасения по поводу всех аспектов охоты, начиная с благополучия дельфинов, которым, несомненно, потребовалось много времени, чтобы умереть на пляже, и заканчивая людьми, которые будут потреблять их сильно токсичное мясо. Мы работаем с фарерцами, выступающими против такой охоты, чтобы попытаться положить ей конец раз и навсегда", – отметил он.

Охота на дельфинов является традицией, которую местное население объясняет тем, что она обеспечивает необходимое дополнение к их рациону. Несмотря на то, что охота была санкционирована местными властями, похоже, возникла путаница в отношении количества дельфинов, которых выгнали на берег, отметили в WDC. В результате, по местным сообщениям, на пляже было недостаточно людей, чтобы убить дельфинов, когда стало очевидно, сколько их на самом деле, и процесс занял несколько часов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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