Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210916/spetsoperatsiya-na-vostoke-gruzii-za-kem-okhotyatsya-siloviki-259633845.html
Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?
Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?
По неподтвержденной информации, задержаны десять человек, причастных к воровскому миру 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T09:27+0400
2021-09-16T09:51+0400
новости
грузия
воровское сообщество
спецоперация
арест
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/09/250840037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6883b0a1da8d6ca737f340059bdfa191.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сразу в двух городах региона Шида Картли – Гори и Хашури – проходит спецоперация по задержанию людей, связанных с так называемым воровским миром, сообщают местные СМИ. На местах мобилизованы правоохранители. Очевидцы говорят, что дома некоторых местных жителей обыскали, предъявив соответствующий ордер.По распространившейся информации, задержаны около десяти человек. В Министерстве внутренних дел Грузии пока не делали никаких заявлений. Другие детали спецоперации не распространяются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/09/250840037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1ec8a5bc87931256df5fcb8e4529b704.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, воровское сообщество, спецоперация, арест, преступность в грузии

Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?

09:27 16.09.2021 (обновлено: 09:51 16.09.2021)
482
© Sputnik / STRINGERСпецоперация против криминала в Поничала
Спецоперация против криминала в Поничала - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / STRINGER
По неподтвержденной информации, задержаны десять человек, причастных к воровскому миру
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сразу в двух городах региона Шида Картли – Гори и Хашури – проходит спецоперация по задержанию людей, связанных с так называемым воровским миром, сообщают местные СМИ.
На местах мобилизованы правоохранители. Очевидцы говорят, что дома некоторых местных жителей обыскали, предъявив соответствующий ордер.
По распространившейся информации, задержаны около десяти человек.
В Министерстве внутренних дел Грузии пока не делали никаких заявлений. Другие детали спецоперации не распространяются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
200001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Спасти дельфинов на Фарерских островах пытаются британские зоозащитники
09:27Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?
09:20Курс лари на четверг – 3,1129 GEL/$1
09:16Это дискриминация – постпред РФ о мерах ковид-безопасности в штаб-квартире ООН
09:01Денежные переводы: сколько валюты прислали в Грузию
08:31Возобновляются регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
07:31Австралия получит атомные подлодки в рамках альянса с Британией и США
07:01Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии улучшается
ВчераВ Турции второй день подряд максимальный прирост новых случаев COVID-19
Вчера"Аморальная ложь" – "Грузинская мечта" об инциденте с оператором "Мтавари архи" в Карели
ВчераЧто случилось с оператором "Мтавари архи" в Карели?
ВчераАнтиваксеры устроили в центре Тбилиси акцию протеста - видео
ВчераГрузия примет участие в военных учениях на Украине
ВчераВ Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации
Вчера "Билайн" жестко ответил Саакашвили
ВчераТбилиси присоединяется к Европейской неделе мобильности
ВчераСтрельба в центре Тбилиси – ранен один человек
ВчераДождь, град, шторм: в Грузии ожидается резкое ухудшение погоды
ВчераВ дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН
ВчераВ Тбилиси увеличится количество автобусов и маршруток