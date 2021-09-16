https://sputnik-georgia.ru/20210916/spetsoperatsiya-na-vostoke-gruzii-za-kem-okhotyatsya-siloviki-259633845.html
Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?
Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?
По неподтвержденной информации, задержаны десять человек, причастных к воровскому миру 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T09:27+0400
2021-09-16T09:27+0400
2021-09-16T09:51+0400
новости
грузия
воровское сообщество
спецоперация
арест
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сразу в двух городах региона Шида Картли – Гори и Хашури – проходит спецоперация по задержанию людей, связанных с так называемым воровским миром, сообщают местные СМИ. На местах мобилизованы правоохранители. Очевидцы говорят, что дома некоторых местных жителей обыскали, предъявив соответствующий ордер.По распространившейся информации, задержаны около десяти человек. В Министерстве внутренних дел Грузии пока не делали никаких заявлений. Другие детали спецоперации не распространяются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, воровское сообщество, спецоперация, арест, преступность в грузии
Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?
09:27 16.09.2021 (обновлено: 09:51 16.09.2021)
По неподтвержденной информации, задержаны десять человек, причастных к воровскому миру
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сразу в двух городах региона Шида Картли – Гори и Хашури – проходит спецоперация по задержанию людей, связанных с так называемым воровским миром, сообщают местные СМИ.
На местах мобилизованы правоохранители. Очевидцы говорят, что дома некоторых местных жителей обыскали, предъявив соответствующий ордер.
По распространившейся информации, задержаны около десяти человек.
В Министерстве внутренних дел Грузии пока не делали никаких заявлений. Другие детали спецоперации не распространяются.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.