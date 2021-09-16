https://sputnik-georgia.ru/20210916/spetsoperatsiya-na-vostoke-gruzii-za-kem-okhotyatsya-siloviki-259633845.html

Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?

Спецоперация на востоке Грузии: за кем "охотятся" силовики?

По неподтвержденной информации, задержаны десять человек, причастных к воровскому миру 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T09:27+0400

2021-09-16T09:27+0400

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грузия

воровское сообщество

спецоперация

арест

преступность в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Сразу в двух городах региона Шида Картли – Гори и Хашури – проходит спецоперация по задержанию людей, связанных с так называемым воровским миром, сообщают местные СМИ. На местах мобилизованы правоохранители. Очевидцы говорят, что дома некоторых местных жителей обыскали, предъявив соответствующий ордер.По распространившейся информации, задержаны около десяти человек. В Министерстве внутренних дел Грузии пока не делали никаких заявлений. Другие детали спецоперации не распространяются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, воровское сообщество, спецоперация, арест, преступность в грузии