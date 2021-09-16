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https://sputnik-georgia.ru/20210916/takogo-zadaniya-ya-ne-daval--eks-premer-gruzii-o-taynoy-slezhke-za-svyaschennosluzhitelyami-259642204.html
"Такого задания я не давал" – экс-премьер Грузии о тайной слежке за священнослужителями
"Такого задания я не давал" – экс-премьер Грузии о тайной слежке за священнослужителями
Предположение о возможной причастности Гахария к делу выразил действующий премьер Ираклий Гарибашвили 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T13:22+0400
2021-09-16T15:53+0400
новости
грузия
ираклий гарибашвили
прослушка
георгий гахария
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг информацию об его причастности к записям тайной слежки за священнослужителями.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с указанным фактом 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается штрафом или заключением до пяти лет.Предположение о возможной причастности Гахария к делу ранее выразили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В среду премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что расследование ведется и будут проработаны все версии, в том числе о возможной причастности к делу Гахария и бывшего заместителя Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили."Пусть они винят нас в чем угодно, пусть начнут расследование, никто не боится этих угроз и топаний ножками. Фамилии людей, которых они так часто упоминают, мои коллеги, мои соратники – Александр Ходжеванишвили, Каха Кемоклидзе, Каха Сабанадзе – это достойные люди, которые годами служат этой стране и многие из тех, кто сейчас называют их имена, не сделали даже половины того, что сделали эти люди", – заявил Гахария.Скандал с прослушкой священнослужителейИнформация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства была обнародована в эфире оппозиционных телеканалов. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви.Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал эти данные на электронную почту оппозиционных телеканалов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ираклий гарибашвили, прослушка, георгий гахария

"Такого задания я не давал" – экс-премьер Грузии о тайной слежке за священнослужителями

13:22 16.09.2021 (обновлено: 15:53 16.09.2021)
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© press-service of George GakhariaГеоргий Гахария
Георгий Гахария - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© press-service of George Gakharia
Предположение о возможной причастности Гахария к делу выразил действующий премьер Ираклий Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария опроверг информацию об его причастности к записям тайной слежки за священнослужителями.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с указанным фактом 14 сентября. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказывается штрафом или заключением до пяти лет.

"Я не знаю, кто проводил незаконные записи. Подобного задания о проведении незаконных записей я не давал", – заявил Гахария журналистам.

Предположение о возможной причастности Гахария к делу ранее выразили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". В среду премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что расследование ведется и будут проработаны все версии, в том числе о возможной причастности к делу Гахария и бывшего заместителя Службы государственной безопасности Грузии Александра Ходжеванишвили.
"Пусть они винят нас в чем угодно, пусть начнут расследование, никто не боится этих угроз и топаний ножками. Фамилии людей, которых они так часто упоминают, мои коллеги, мои соратники – Александр Ходжеванишвили, Каха Кемоклидзе, Каха Сабанадзе – это достойные люди, которые годами служат этой стране и многие из тех, кто сейчас называют их имена, не сделали даже половины того, что сделали эти люди", – заявил Гахария.

Скандал с прослушкой священнослужителей

Информация о тайной слежке за представителями грузинского духовенства была обнародована в эфире оппозиционных телеканалов. По данным СМИ, эту информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителей и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.
По словам митрополита Ахалкалаки и Кумурдо владыки Николоза (Пачуашвили), который также фигурирует в опубликованных записях, это происки "нечистой силы", которая хочет настроить людей против церкви.
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Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения из лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он взял 30 тысяч долларов.
Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал эти данные на электронную почту оппозиционных телеканалов.
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