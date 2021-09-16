https://sputnik-georgia.ru/20210916/tbilisskiy-saburtalo-podpisal-vospitannika-myunkhenskoy-bavarii-259654224.html

Тбилисский "Сабуртало" подписал воспитанника мюнхенской "Баварии"

Тбилисский "Сабуртало" подписал воспитанника мюнхенской "Баварии"

Срок соглашения между 26-летним футболистом и "Сабуртало" рассчитан на один год 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T17:46+0400

2021-09-16T17:46+0400

2021-09-16T18:02+0400

спорт

грузия

футбол

фк "сабуртало"

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ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. Футбольный клуб "Сабуртало" (Тбилиси) в качестве свободного агента подписал немецкого атакующего полузащитника Симона Сеферингса, который является воспитанником академии мюнхенской "Баварии".Срок соглашения между 26-летним футболистом и "Сабуртало" рассчитан на один год, говорится в сообщении на сайте тбилисского клуба.Сеферингс числился в академии "Баварии" до 2014 года, после чего выступал за разные клубы Германии – "Хаймштеттен", "Мюнхен 1860" и "Гархинг". Последней командой, за которую выступал немецкий полузащитник, стала "Алемания" из Ахена. Контракт Сеферингса с "Алеманией" закончился 1 июля этого года.За свою карьеру Сеферингс провел 191 матч, в которых забил 44 гола и отметился 12 результативными передачами. По оценке transfermarkt.com трансферная стоимость футболиста составляет 75 тысяч евро.После XXIII туров Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу, "Сабуртало" набрал 36 очков и с тбилисским "Локомотивом" делит 4-5 место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, грузия, футбол, фк "сабуртало"