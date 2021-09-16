https://sputnik-georgia.ru/20210916/u-poluzaschitnika-sbornoy-gruzii-po-futbolu-koronavirus-ne-podtverdilsya-259642435.html

У полузащитника сборной Грузии по футболу коронавирус не подтвердился

У полузащитника сборной Грузии по футболу коронавирус не подтвердился

Ожидается, что футболист сумеет выйти на поле уже в ближайшем матче против "Аполлона" 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T15:33+0400

2021-09-16T15:33+0400

2021-09-16T15:33+0400

спорт

футбол

торнике окриашвили

сборная грузии по футболу

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/08/249665119_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_b90cad4330afde6f937f3e637290e09f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. У полузащитника сборной Грузии по футболу Торнике Окриашвили коронавирус не подтвердился.Атакующий хавбек кипрского АПОЭЛ плохо себя почувствовал в матче второго тура против "Олимпиакоса" из Никосии (0:1) и был заменен на 36 минуте встречи. У медицинского штаба АПОЭЛ изначально было предположение, что у Окриашвили коронавирус, однако, данные опасения не подтвердились, говорится в сообщении на сайте клуба.Ожидается, что футболист сумеет выйти на поле уже в ближайшем матче против "Аполлона".Окриашвили перешел в АПОЭЛ летом этого года из другого кипрского клуба – "Анортосиса", за который выступал на протяжении двух сезонов.В составе национальной сборной Грузии Окриашвили провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, футбол, торнике окриашвили, сборная грузии по футболу, коронавирус covid-19