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У полузащитника сборной Грузии по футболу коронавирус не подтвердился
У полузащитника сборной Грузии по футболу коронавирус не подтвердился
Ожидается, что футболист сумеет выйти на поле уже в ближайшем матче против "Аполлона" 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T15:33+0400
2021-09-16T15:33+0400
2021-09-16T15:33+0400
спорт
футбол
торнике окриашвили
сборная грузии по футболу
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. У полузащитника сборной Грузии по футболу Торнике Окриашвили коронавирус не подтвердился.Атакующий хавбек кипрского АПОЭЛ плохо себя почувствовал в матче второго тура против "Олимпиакоса" из Никосии (0:1) и был заменен на 36 минуте встречи. У медицинского штаба АПОЭЛ изначально было предположение, что у Окриашвили коронавирус, однако, данные опасения не подтвердились, говорится в сообщении на сайте клуба.Ожидается, что футболист сумеет выйти на поле уже в ближайшем матче против "Аполлона".Окриашвили перешел в АПОЭЛ летом этого года из другого кипрского клуба – "Анортосиса", за который выступал на протяжении двух сезонов.В составе национальной сборной Грузии Окриашвили провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, футбол, торнике окриашвили, сборная грузии по футболу, коронавирус covid-19
У полузащитника сборной Грузии по футболу коронавирус не подтвердился
Ожидается, что футболист сумеет выйти на поле уже в ближайшем матче против "Аполлона"
ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. У полузащитника сборной Грузии по футболу Торнике Окриашвили коронавирус не подтвердился.
Атакующий хавбек кипрского АПОЭЛ плохо себя почувствовал в матче второго тура против "Олимпиакоса" из Никосии (0:1) и был заменен на 36 минуте встречи. У медицинского штаба АПОЭЛ изначально было предположение, что у Окриашвили коронавирус, однако, данные опасения не подтвердились, говорится в сообщении
на сайте клуба.
Ожидается, что футболист сумеет выйти на поле уже в ближайшем матче против "Аполлона".
Окриашвили перешел в АПОЭЛ летом этого года из другого кипрского клуба – "Анортосиса", за который выступал на протяжении двух сезонов.
В составе национальной сборной Грузии Окриашвили провел 46 матчей, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
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