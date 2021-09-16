https://sputnik-georgia.ru/20210916/v-gruzii-obyavlen-grantovyy-konkurs-dlya-fermerov-259660505.html

В Грузии объявлен грантовый конкурс для фермеров

В Грузии объявлен грантовый конкурс для фермеров

Стоимость запрашиваемого проекта может достигать 75 тысяч долларов, половину которой составит грант 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T22:21+0400

2021-09-16T22:21+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В Грузии в рамках программы "Инвестирование в безопасное и качественное животноводство – SQIL" объявлен грантовый конкурс для фермеров, сообщает Минсельхоз.Цель конкурса - повысить показатель безопасности и качества животноводческой продукции. Прием заявок для участия в конкурсе завершится 11 октября.Животноводство продолжает активно развиваться в Грузии>>По условиям конкурса, заявитель должен софинансировать 50% от общей стоимости проекта.Сумма, запрашиваемая для проекта, не должна превышать эквивалент 75 тысяч долларов в национальной валюте, и не должна быть меньше 10 тысяч долларов.В рамках проекта будет вестись активная работа по повышению уровня знаний занятых в животноводческой сфере путем разработки различных тренингов или обучающих информационных руководств.Проект реализуется Land O"Lakes Venture37 в партнерстве с Ассоциацией фермеров Грузии.Конкурс объявлен в рамках пятилетнего проекта "Инвестиции в безопасное и качественное животноводство", финансируемый министерством сельского хозяйства США (USDA).Развитие животноводства является одним из приоритетов правительства Грузии. Государство поддерживает начинания фермеров с помощью госпрограмм, выдавая им льготные кредиты.Согласно данным Национальной службы статистики, поголовье крупного рогатого скота в Грузии за 2020 год увеличилось на 6,2% – до 923,1 тысячи голов. За прошлый год из Грузии было вывезено 75 тысяч голов крупного рогатого скота, а импортировано – 1,4 тысячи. Производство мяса в 2020 году составило 69,5 тысячи тонн, сохранившись на уровне 2019 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210625/V-pomosch-biznesu-pravitelstvo-Gruzii-zapuskaet-novye-programmy-252125298.html

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство