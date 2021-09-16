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В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили
В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили
Самая добрая бабушка и просто замечательная актриса – в Тбилиси вспоминают Сесилию Такаишвили 16.09.2021, Sputnik Грузия
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культура
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тбилиси
выставка
национальный архив грузии
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Выдающейся актрисе театра и кино Сесилии Такаишвили в Грузии посвятили мультимедийную юбилейную выставку.Экспозицию в честь 115-летия Сесилии Такаишвили устроил Национальный архив при Министерстве юстиции Грузии. На выставке представлены фотографии из художественных фильмов и театральных постановок, плакаты, отрывки из документального фильма "Сесилия Такаишвили", а также аудиозаписи и письменные документы. Среди фотографий зрители смогут увидеть кадры из художественных фильмов: "Заноза"(1956), Наш двор (1957), Манана (1958), "Я, бабушка, Илико и Иларион" (1962), "Куклы смеются" (1963) и из других кинофильмов. Кроме того, зритель увидит снимки из семейного альбома Сесилии Такаишвили, где запечатлены театральные роли актрисы.Сесилия Такаишвили родилась 17 сентября 1906 года в Батуми. Свою актерскую карьеру начала в театре, сыграв в спектаклях до 120 ролей. В грузинском кинематографе начала работать с 1945 года и снялась в 40 фильмах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, выставка, национальный архив грузии, грузинское кино

В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили

20:20 16.09.2021 (обновлено: 20:21 16.09.2021)
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© Facebook / Sesilia TakaishviliГрузинская актриса Сесилия Такаишвили
Грузинская актриса Сесилия Такаишвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Facebook / Sesilia Takaishvili
Самая добрая бабушка и просто замечательная актриса – в Тбилиси вспоминают Сесилию Такаишвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Выдающейся актрисе театра и кино Сесилии Такаишвили в Грузии посвятили мультимедийную юбилейную выставку.
Экспозицию в честь 115-летия Сесилии Такаишвили устроил Национальный архив при Министерстве юстиции Грузии. На выставке представлены фотографии из художественных фильмов и театральных постановок, плакаты, отрывки из документального фильма "Сесилия Такаишвили", а также аудиозаписи и письменные документы.
© photo: Sputnik / Перейти в фотобанкГрузинская актриса Сесиль Такаишвили
Грузинская актриса Сесиль Такаишвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Грузинская актриса Сесиль Такаишвили
© photo: Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Среди фотографий зрители смогут увидеть кадры из художественных фильмов: "Заноза"(1956), Наш двор (1957), Манана (1958), "Я, бабушка, Илико и Иларион" (1962), "Куклы смеются" (1963) и из других кинофильмов. Кроме того, зритель увидит снимки из семейного альбома Сесилии Такаишвили, где запечатлены театральные роли актрисы.
Сесилия Такаишвили родилась 17 сентября 1906 года в Батуми. Свою актерскую карьеру начала в театре, сыграв в спектаклях до 120 ролей. В грузинском кинематографе начала работать с 1945 года и снялась в 40 фильмах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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