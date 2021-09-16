https://sputnik-georgia.ru/20210916/v-gruzii-prokhodit-multimediynaya-vystavka-v-chest-aktrisy-sesilii-takaishvili--259657502.html
В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили
В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили
Самая добрая бабушка и просто замечательная актриса – в Тбилиси вспоминают Сесилию Такаишвили 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T20:20+0400
2021-09-16T20:20+0400
2021-09-16T20:21+0400
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тбилиси
выставка
национальный архив грузии
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Выдающейся актрисе театра и кино Сесилии Такаишвили в Грузии посвятили мультимедийную юбилейную выставку.Экспозицию в честь 115-летия Сесилии Такаишвили устроил Национальный архив при Министерстве юстиции Грузии. На выставке представлены фотографии из художественных фильмов и театральных постановок, плакаты, отрывки из документального фильма "Сесилия Такаишвили", а также аудиозаписи и письменные документы. Среди фотографий зрители смогут увидеть кадры из художественных фильмов: "Заноза"(1956), Наш двор (1957), Манана (1958), "Я, бабушка, Илико и Иларион" (1962), "Куклы смеются" (1963) и из других кинофильмов. Кроме того, зритель увидит снимки из семейного альбома Сесилии Такаишвили, где запечатлены театральные роли актрисы.Сесилия Такаишвили родилась 17 сентября 1906 года в Батуми. Свою актерскую карьеру начала в театре, сыграв в спектаклях до 120 ролей. В грузинском кинематографе начала работать с 1945 года и снялась в 40 фильмах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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культура, новости, грузия, тбилиси, выставка, национальный архив грузии, грузинское кино
В Грузии проходит мультимедийная выставка в честь актрисы Сесилии Такаишвили
20:20 16.09.2021 (обновлено: 20:21 16.09.2021)
Самая добрая бабушка и просто замечательная актриса – в Тбилиси вспоминают Сесилию Такаишвили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Выдающейся актрисе театра и кино Сесилии Такаишвили в Грузии посвятили мультимедийную юбилейную выставку.
Экспозицию
в честь 115-летия Сесилии Такаишвили устроил Национальный архив при Министерстве юстиции Грузии. На выставке представлены фотографии из художественных фильмов и театральных постановок, плакаты, отрывки из документального фильма "Сесилия Такаишвили", а также аудиозаписи и письменные документы.
Среди фотографий зрители смогут увидеть кадры из художественных фильмов: "Заноза"(1956), Наш двор (1957), Манана (1958), "Я, бабушка, Илико и Иларион" (1962), "Куклы смеются" (1963) и из других кинофильмов. Кроме того, зритель увидит снимки из семейного альбома Сесилии Такаишвили, где запечатлены театральные роли актрисы.
Сесилия Такаишвили родилась 17 сентября 1906 года в Батуми. Свою актерскую карьеру начала в театре, сыграв в спектаклях до 120 ролей. В грузинском кинематографе начала работать с 1945 года и снялась в 40 фильмах.
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