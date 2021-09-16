https://sputnik-georgia.ru/20210916/v-gruzii-zaderzhali-11-chelovek-za-vorovskie-razborki---video-masshtabnoy-spetsoperatsii-259651531.html
В Грузии задержали 11 человек за воровские разборки - видео масштабной спецоперации
В Грузии задержали 11 человек за воровские разборки - видео масштабной спецоперации
По данным МВД, обвиняемые участвовали в "воровских разборках" и по заданию т. н. воров в законе отнимали у граждан деньги и дорогие автомобили 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T16:33+0400
2021-09-16T16:33+0400
2021-09-16T17:06+0400
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спецоперация
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преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Грузинский спецназ провел масштабную спецоперацию в двух городах Восточной Грузии – Гори и Хашури (регион Шида Картли), говорится в сообщении МВД Грузии.В результате спецоперации были задержаны 11 человек, причастных к воровскому миру, еще четыре человека привлечены к уголовной ответственности.Все задержанные обвиняются в обращении к члену воровского мира и в поддержке деятельности воровского сообщества. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях. По заданию находящегося за рубежом т. н. вора в законе по кличке "Тертера", обвиняемые были вовлечены во многие дела. В результате "воровской разборки" обвиняемые решали финансовые споры в соответствии с правилами "воровского мира" и вынуждали одну из сторон приносить спорную сумму.Кроме того, по заданию т. н. вора в законе "Тертера" обвиняемые отобрали автомобиль у члена "воровского сообщества" по кличке "Чайник". А позднее с целью возврата указанной машины состоялась "воровская сходка", в которой принимал участие член "воровского сообщества" по кличке "Рижович". В результате автомобиль вернули обратно "Чайнику".Указанные лица также отобрали автомобиль у одного гражданина. Позже его вернули в результате "воровской разборки" взамен на определенную сумму.В ходе обыска сотрудники МВД изъяли компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с вором в законе за границей.Также изъят добытый приступным путем автомобиль марки "Мерседес" и 15 тысяч долларов, два огнестрельных оружия, бронежилет и боеприпасы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, видео, вор в законе, воровское сообщество, спецоперация, арест, преступность в грузии
В Грузии задержали 11 человек за воровские разборки - видео масштабной спецоперации
16:33 16.09.2021 (обновлено: 17:06 16.09.2021)
По данным МВД, обвиняемые участвовали в "воровских разборках" и по заданию т. н. воров в законе отнимали у граждан деньги и дорогие автомобили
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik.
Грузинский спецназ провел масштабную спецоперацию в двух городах Восточной Грузии – Гори и Хашури (регион Шида Картли), говорится в сообщении
МВД Грузии.
В результате спецоперации были задержаны 11 человек, причастных к воровскому миру, еще четыре человека привлечены к уголовной ответственности.
Все задержанные обвиняются в обращении к члену воровского мира и в поддержке деятельности воровского сообщества. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
По данным следствия, указанные лица признают "воровской мир" и принимали активное участие в разных криминальных действиях.
По заданию находящегося за рубежом т. н. вора в законе по кличке "Тертера", обвиняемые были вовлечены во многие дела. В результате "воровской разборки" обвиняемые решали финансовые споры в соответствии с правилами "воровского мира" и вынуждали одну из сторон приносить спорную сумму.
Кроме того, по заданию т. н. вора в законе "Тертера" обвиняемые отобрали автомобиль у члена "воровского сообщества" по кличке "Чайник". А позднее с целью возврата указанной машины состоялась "воровская сходка", в которой принимал участие член "воровского сообщества" по кличке "Рижович". В результате автомобиль вернули обратно "Чайнику".
Указанные лица также отобрали автомобиль у одного гражданина. Позже его вернули в результате "воровской разборки" взамен на определенную сумму.
В ходе обыска сотрудники МВД изъяли компьютерное оборудование и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с вором в законе за границей.
Также изъят добытый приступным путем автомобиль марки "Мерседес" и 15 тысяч долларов, два огнестрельных оружия, бронежилет и боеприпасы.
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