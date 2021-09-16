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В грузинских персиках и нектаринах в России обнаружили бурую гниль
В грузинских персиках и нектаринах в России обнаружили бурую гниль
В Россию в этом году Грузия экспортировала 18,9 тысячи тонн персиков и нектаринов 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T18:16+0400
2021-09-16T18:45+0400
экономика
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грузия
персики
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В грузинской растительной продукции, ввозимой в Россию, участились случаи выявления карантинных объектов, в связи с чем Россельхознадзор выразил обеспокоенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Ведомство поставило об этом в известность Национальное агентство продовольствия Грузии. Российское ведомство ранее в сентябре уже указывало на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана и Узбекистана.В Национальном агентстве продовольствия Грузии пока не сделали комментариев по этому поводу.По данным Минсельхоза Грузии, в нынешнем сезоне из страны экспортировано 28,7 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 миллиона долларов.Больше половины собранного урожая продукции - 18,9 тысячи тонн - вывезено в Россию, далее следуют Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонны).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, россия, новости, грузия, персики

В грузинских персиках и нектаринах в России обнаружили бурую гниль

18:16 16.09.2021 (обновлено: 18:45 16.09.2021)
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliСбор урожая персиков в Кахети
Сбор урожая персиков в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Россию в этом году Грузия экспортировала 18,9 тысячи тонн персиков и нектаринов
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. В грузинской растительной продукции, ввозимой в Россию, участились случаи выявления карантинных объектов, в связи с чем Россельхознадзор выразил обеспокоенность, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ведомство поставило об этом в известность Национальное агентство продовольствия Грузии. Российское ведомство ранее в сентябре уже указывало на случаи выявления этого заболевания в нектаринах и персиках из Азербайджана и Узбекистана.

"Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках. Нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в Национальному агентству продовольствия Грузии", - говорится в сообщении.

В Национальном агентстве продовольствия Грузии пока не сделали комментариев по этому поводу.
По данным Минсельхоза Грузии, в нынешнем сезоне из страны экспортировано 28,7 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 миллиона долларов.
Больше половины собранного урожая продукции - 18,9 тысячи тонн - вывезено в Россию, далее следуют Армения (8 156 тонн) и Украина (768 тонны).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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