https://sputnik-georgia.ru/20210916/v-novoy-zelandii-razbilsya-vertolet-259633100.html

В Новой Зеландии разбился вертолет

В Новой Зеландии разбился вертолет

Авиакатастрофа унесла жизнь пилота, который был единственным человеком на борту 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T10:08+0400

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в мире

авиакатастрофа

новая зеландия

крушение вертолета

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Один человек погиб в результате крушения вертолета в юго-восточной части Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RNZ.Погиб пилот, который был единственным человеком на борту вертолета.Вертолет летел из города Милтон в Александру и разбился в регионе Отаго. Сообщается, что связь с ним была потеряна в четверг приблизительно в 05.30 по местному времени (21:30 среды по тбилисскому времени).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, в мире, авиакатастрофа, новая зеландия, крушение вертолета