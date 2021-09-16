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В Новой Зеландии разбился вертолет
В Новой Зеландии разбился вертолет
Авиакатастрофа унесла жизнь пилота, который был единственным человеком на борту 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T10:08+0400
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новости
в мире
авиакатастрофа
новая зеландия
крушение вертолета
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Один человек погиб в результате крушения вертолета в юго-восточной части Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RNZ.Погиб пилот, который был единственным человеком на борту вертолета.Вертолет летел из города Милтон в Александру и разбился в регионе Отаго. Сообщается, что связь с ним была потеряна в четверг приблизительно в 05.30 по местному времени (21:30 среды по тбилисскому времени).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, авиакатастрофа, новая зеландия, крушение вертолета

В Новой Зеландии разбился вертолет

10:08 16.09.2021 (обновлено: 12:03 16.09.2021)
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© AFP / MARTY MELVILLEВертолет ВВС Новой Зеландии участвует в спасательной операции
Вертолет ВВС Новой Зеландии участвует в спасательной операции - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© AFP / MARTY MELVILLE
Авиакатастрофа унесла жизнь пилота, который был единственным человеком на борту
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Один человек погиб в результате крушения вертолета в юго-восточной части Новой Зеландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RNZ.
Погиб пилот, который был единственным человеком на борту вертолета.
Вертолет летел из города Милтон в Александру и разбился в регионе Отаго. Сообщается, что связь с ним была потеряна в четверг приблизительно в 05.30 по местному времени (21:30 среды по тбилисскому времени).
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