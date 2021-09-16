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Волк решил напасть на олененка, но в итоге ему пришлось спасаться бегством – видео
Волк решил напасть на олененка, но в итоге ему пришлось спасаться бегством – видео
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T11:09+0400
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Волка ноги не только кормят, но и в некоторых случаях спасают ему жизнь.Этот забавный случай произошел в кавказском заповеднике. На кадрах видно, как по склону горы бежит волк, а за ним гонится не кто иной как олень. Точнее, самка оленя, ведь это мать малышей, на которых позарился хищник.Угроза, нависшая над детенышем, делает одинаково опасными для агрессора самок самых разных животных – и хищницу рысь, и мирную лосиху, и любую обезьяну. Хотя самец крупнее и лучше вооружен, в схватку за детеныша почти всегда вступает самка.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Волк решил напасть на олененка, но в итоге ему пришлось спасаться бегством – видео

11:09 16.09.2021 (обновлено: 11:43 16.09.2021)
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© Pixabay / Alexas_FotosВолк в лесу
Волк в лесу - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / Alexas_Fotos
Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров
Волка ноги не только кормят, но и в некоторых случаях спасают ему жизнь.
Этот забавный случай произошел в кавказском заповеднике. На кадрах видно, как по склону горы бежит волк, а за ним гонится не кто иной как олень. Точнее, самка оленя, ведь это мать малышей, на которых позарился хищник.
Угроза, нависшая над детенышем, делает одинаково опасными для агрессора самок самых разных животных – и хищницу рысь, и мирную лосиху, и любую обезьяну. Хотя самец крупнее и лучше вооружен, в схватку за детеныша почти всегда вступает самка.
Смотрите на видео также:
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