https://sputnik-georgia.ru/20210916/volk-reshil-napast-na-olenenka-no-v-itoge-emu-prishlos-spasatsya-begstvom--video-259637160.html

Волк решил напасть на олененка, но в итоге ему пришлось спасаться бегством – видео

Волк решил напасть на олененка, но в итоге ему пришлось спасаться бегством – видео

Животные – главные герои многих забавных и интересных видео в Сети, которые набирают миллионы просмотров 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T11:09+0400

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Волка ноги не только кормят, но и в некоторых случаях спасают ему жизнь.Этот забавный случай произошел в кавказском заповеднике. На кадрах видно, как по склону горы бежит волк, а за ним гонится не кто иной как олень. Точнее, самка оленя, ведь это мать малышей, на которых позарился хищник.Угроза, нависшая над детенышем, делает одинаково опасными для агрессора самок самых разных животных – и хищницу рысь, и мирную лосиху, и любую обезьяну. Хотя самец крупнее и лучше вооружен, в схватку за детеныша почти всегда вступает самка.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео