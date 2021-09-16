https://sputnik-georgia.ru/20210916/vozobnovlyayutsya-regulyarnye-aviareysy-kutaisi-krakov-259614814.html

Возобновляются регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков

Возобновляются регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков

Полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T08:31+0400

2021-09-16T08:31+0400

2021-09-16T08:31+0400

грузия

авиасообщение

кутаиси

польша

краков

авиакомпания wizzair

wizz air

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24887/52/248875296_50:0:1575:858_1920x0_80_0_0_926cbbcefd9fbb8a9339115ca7855965.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Регулярное прямое авиасообщение между Кутаиси и Краковом возобновится с 28 сентября, сообщает пресс-служба Объединение аэропортов Грузии.Решение было принято во время рабочего визита представителей Wizz Air в Грузии.Полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю. Частота полетов может быть увеличена с учетом эпидемиологического положения в странах.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта."Мы ожидаем, что во время зимнего навигационного сезона наш стратегический партнер восстановит полеты из Грузии и в направлении самых востребованных стран ЕС", – отметил Арчуадзе.Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из кутаисского аэропорта. На данном этапе из Кутаиси пассажиры могут попасть в следующие города Польши: Варшава, Гданьск, Врослав и Катовице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

кутаиси

польша

краков

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, авиасообщение, кутаиси, польша, краков, авиакомпания wizzair, wizz air, авиасообщение в грузии