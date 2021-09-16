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Возобновляются регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
Возобновляются регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков
Полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T08:31+0400
2021-09-16T08:31+0400
грузия
авиасообщение
кутаиси
польша
краков
авиакомпания wizzair
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авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Регулярное прямое авиасообщение между Кутаиси и Краковом возобновится с 28 сентября, сообщает пресс-служба Объединение аэропортов Грузии.Решение было принято во время рабочего визита представителей Wizz Air в Грузии.Полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю. Частота полетов может быть увеличена с учетом эпидемиологического положения в странах.На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта."Мы ожидаем, что во время зимнего навигационного сезона наш стратегический партнер восстановит полеты из Грузии и в направлении самых востребованных стран ЕС", – отметил Арчуадзе.Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из кутаисского аэропорта. На данном этапе из Кутаиси пассажиры могут попасть в следующие города Польши: Варшава, Гданьск, Врослав и Катовице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, авиасообщение, кутаиси, польша, краков, авиакомпания wizzair, wizz air, авиасообщение в грузии

Возобновляются регулярные авиарейсы из Кутаиси в Краков

08:31 16.09.2021
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© photo : Wizz Air / FBПассажирский самолет авиакомпании Wizz Air
Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo : Wizz Air / FB
Полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Регулярное прямое авиасообщение между Кутаиси и Краковом возобновится с 28 сентября, сообщает пресс-служба Объединение аэропортов Грузии.
Решение было принято во время рабочего визита представителей Wizz Air в Грузии.

"Визит представителей нашего стратегического партнера Wizz Air в Грузию оказался плодотворным. В результате наших встреч и консультаций скоро менеджмент компании принял решение о возобновлении прямого регулярного авиасообщения между Краковом и Кутаиси", – заявила директор Объединения аэропортов Грузии Тамара Арчуадзе журналистам.

Полеты в направлении Краков-Кутаиси-Краков будут выполняться дважды в неделю. Частота полетов может быть увеличена с учетом эпидемиологического положения в странах.
На данный момент Wizz Air осуществляет регулярные прямые авиарейсы из Кутаиси в 14 направлениях (девять стран). Со дня возобновления регулярного авиасообщения компания Wizz Air обслужила более 80 тысяч пассажиров из кутаисского аэропорта.
"Мы ожидаем, что во время зимнего навигационного сезона наш стратегический партнер восстановит полеты из Грузии и в направлении самых востребованных стран ЕС", – отметил Арчуадзе.
Краков – это пятое направление Польши, куда с 28 сентября можно попасть из кутаисского аэропорта. На данном этапе из Кутаиси пассажиры могут попасть в следующие города Польши: Варшава, Гданьск, Врослав и Катовице.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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