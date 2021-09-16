https://sputnik-georgia.ru/20210916/vsemirnyy-ekonomicheskiy-forum-sostoitsya-po-traditsii-v-davose-259661589.html

Всемирный экономический форум состоится по традиции в Давосе

Всемирный экономический форум состоится по традиции в Давосе

Организаторы Всемирного экономического форума уже начали работать над мерами безопасности для участников форума в условиях пандемии коронавируса 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T23:12+0400

2021-09-16T23:12+0400

2021-09-16T23:12+0400

в мире

всемирный экономический форум

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Всемирный экономический форум 2022 году пройдет в Давосе 17-21 января, сообщает РИА Новости. "Всемирный экономический форум планирует созвать ведущих мировых лидеров на ежегодную встречу 2022 года в Давос-Клостерс, Швейцария. Ежегодное собрание 2022 года, которое состоится вживую с 17 по 21 января, станет первым глобальным мероприятием в области лидерства, которое определит повестку дня для устойчивого восстановления", – говорится в сообщении организаторов ВЭФ.ВЭФ уже тесно сотрудничает со швейцарскими властями, экспертами, национальными и международными организациями здравоохранения, чтобы разработать соответствующие и адаптированные к контексту меры для форума.Как отмечается в заявлении ВЭФ, важными темами встречи станут развитие сотрудничества в борьбе с изменением климата, ускорение капитализма стейкхолдеров и освоение технологий четвертой промышленной революции.В текущем году ежегодное собрание ВЭФ, которое планировалось провести 17-20 августа в Сингапуре, было отменено из-за ситуации с коронавирусом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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в мире, всемирный экономический форум, коронавирус covid-19