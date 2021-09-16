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Выбросили или выпал? Оператор "Мтавари архи" рассказал об инциденте в Карели
Выбросили или выпал? Оператор "Мтавари архи" рассказал об инциденте в Карели
По словам работника "Мтавари архи", он потерял равновесие и упал 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T13:38+0400
2021-09-16T13:38+0400
2021-09-16T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Левана Аблотия, который пострадал во время инцидента в избирательном штабе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Карели, выписали из больницы.По информации медиков, оператор отделался легкими повреждениями, и он продолжит лечение дома.В среду вечером телекомпания "Мтавари архи" заявила, что ее оператора столкнули с балкона второго этажа избирательного штаба "Грузинской мечты". А в правящей партии назвали обвинения ложью и провокацией. По информации представителей "Грузинской мечты", оператор случайно выпал с балкона во время ссоры.О деталях инцидента Аблотия рассказал журналистам.Видеозаписи инцидента нет из-за повреждения техники. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.Накануне исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на специальном брифинге рассказал, что журналист и оператор "Мтавари архи" прибыли в штаб партии в Карели и попытались устроить провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Со скандалом они были изгнаны с территории.По словам Мдинарадзе, оператор, не прекращая съемку, шел спиной, споткнулся и упал с верхней ступеньки лестницы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта
Выбросили или выпал? Оператор "Мтавари архи" рассказал об инциденте в Карели
13:38 16.09.2021 (обновлено: 13:52 16.09.2021)
По словам работника "Мтавари архи", он потерял равновесие и упал
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Оператора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Левана Аблотия, который пострадал во время инцидента в избирательном штабе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Карели, выписали из больницы.
По информации медиков, оператор отделался легкими повреждениями, и он продолжит лечение дома.
В среду вечером телекомпания "Мтавари архи" заявила, что ее оператора столкнули с балкона второго этажа избирательного штаба "Грузинской мечты". А в правящей партии назвали обвинения ложью и провокацией. По информации представителей "Грузинской мечты", оператор случайно выпал с балкона во время ссоры.
О деталях инцидента Аблотия рассказал журналистам.
"Мы были на балконе, а они (члены избирательного штаба "Мечты" – ред.) внутри... Когда я и Бека (журналист – ред.) записывали стендап, четыре или пять человек выбежали. Кто-то пытался отобрать камеру сзади, кто-то спереди, и я их избегал. Я шел назад, потому что хотел быть подальше от агрессоров. В это время оказалось, что позади меня были перила и в этой толкучке я потерял равновесие и упал", – рассказал Аблотия.
Видеозаписи инцидента нет из-за повреждения техники. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности", что наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.
Накануне исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на специальном брифинге рассказал, что журналист и оператор "Мтавари архи" прибыли в штаб партии в Карели и попытались устроить провокацию. Журналист Бека Коршия оскорблял представителей штаба, в том числе кандидата в мэры Карели от правящей партии. Со скандалом они были изгнаны с территории.
По словам Мдинарадзе, оператор, не прекращая съемку, шел спиной, споткнулся и упал с верхней ступеньки лестницы.
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