https://sputnik-georgia.ru/20210917/besplatnyy-biznes-sayt--novaya-initsiativa-dlya-predprinimateley-gruzii-259682600.html

Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии

Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии

Сайт предназначен для тех бизнесменов, которые хотят продавать свою продукцию через Интернет 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T16:32+0400

2021-09-17T16:32+0400

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бизнес

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В Грузии стартовал конкурс для предпринимателей "Бесплатная веб-страница для бизнеса", сообщает Торгово-промышленная палата Грузии.Принять участие в конкурсе могут все зарегистрированные в Грузии предприниматели, желающие реализовать свою продукцию через Интернет.Бесплатные сайты Торговая палата передаст лишь 100 предпринимателям.Победители конкурса получат:Для участия в конкурсе предприниматели должны заполнить короткий вопросник на сайте онлайн: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfbkj121bQDQj.../viewformПрием заявок завершиться 15 октября.Проект осуществляется при поддержке Торговой палаты Мюнхена и Верхней Баварии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, бизнес