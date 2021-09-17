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Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии
Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии
Сайт предназначен для тех бизнесменов, которые хотят продавать свою продукцию через Интернет 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T16:32+0400
2021-09-17T16:32+0400
2021-09-17T16:42+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В Грузии стартовал конкурс для предпринимателей "Бесплатная веб-страница для бизнеса", сообщает Торгово-промышленная палата Грузии.Принять участие в конкурсе могут все зарегистрированные в Грузии предприниматели, желающие реализовать свою продукцию через Интернет.Бесплатные сайты Торговая палата передаст лишь 100 предпринимателям.Победители конкурса получат:Для участия в конкурсе предприниматели должны заполнить короткий вопросник на сайте онлайн: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfbkj121bQDQj.../viewformПрием заявок завершиться 15 октября.Проект осуществляется при поддержке Торговой палаты Мюнхена и Верхней Баварии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, бизнес
Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии
16:32 17.09.2021 (обновлено: 16:42 17.09.2021)
Сайт предназначен для тех бизнесменов, которые хотят продавать свою продукцию через Интернет
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
В Грузии стартовал конкурс для предпринимателей "Бесплатная веб-страница для бизнеса", сообщает
Торгово-промышленная палата Грузии.
Принять участие в конкурсе могут все зарегистрированные в Грузии предприниматели, желающие реализовать свою продукцию через Интернет.
Бесплатные сайты Торговая палата передаст лишь 100 предпринимателям.
Победители конкурса получат:
Бесплатные курсы обучения управлению веб-сайтом
Бесплатный домен на 1 год
Бесплатный хостинг на 1 год
Для участия в конкурсе предприниматели должны заполнить короткий вопросник на сайте онлайн: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfbkj121bQDQj.../viewform
Прием заявок завершиться 15 октября.
Проект осуществляется при поддержке Торговой палаты Мюнхена и Верхней Баварии.
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