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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/covid-statistika-v-gruzii-gde-bolshe-infitsirovannykh-259671342.html
COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных
COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует Имерети 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T13:08+0400
2021-09-17T13:08+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделана 31 532 теста и выявлено 2 039 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 591 766 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 192 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 556 810 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 56 пациентов, а с начала пандемии – 8 446.Из 2 039 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 716 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 26 484 активных случая, из них 5 626 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 306 пациентов тяжелое, из них 352 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 276 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 19 582 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 52 человек, а в самоизоляции – 21 871.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

13:08 17.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует Имерети
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделана 31 532 теста и выявлено 2 039 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 591 766 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 192 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 556 810 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 56 пациентов, а с начала пандемии – 8 446.
Из 2 039 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 716 случаев. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 128
Имерети – 321
Квемо Картли – 135
Шида Картли – 104
Гурия – 63
Самегрело - Земо Сванети – 192
Кахети – 263
Мцхета-Мтианети – 60
Самцхе-Джавахети – 38
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.
На данный момент в Грузии 26 484 активных случая, из них 5 626 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 306 пациентов тяжелое, из них 352 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 276 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 19 582 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 52 человек, а в самоизоляции – 21 871.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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