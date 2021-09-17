https://sputnik-georgia.ru/20210917/covid-statistika-v-gruzii-gde-bolshe-infitsirovannykh-259671342.html

COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных

Хуже всего эпидемиологическая ситуация в Тбилиси, далее следует Имерети 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T13:08+0400

2021-09-17T13:08+0400

2021-09-17T13:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделана 31 532 теста и выявлено 2 039 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 591 766 случаев инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 192 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 556 810 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 56 пациентов, а с начала пандемии – 8 446.Из 2 039 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 716 случаев. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 26 484 активных случая, из них 5 626 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 306 пациентов тяжелое, из них 352 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 276 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 19 582 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 52 человек, а в самоизоляции – 21 871.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19