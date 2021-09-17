https://sputnik-georgia.ru/20210917/ekstraditsiya-zavershena-chinovnik-vremen-saakashvili-dostavlen-iz-ukrainy-v-gruziyu--259685009.html

Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию

Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию

Из тбилисского аэропорта Мегиса Кардава сразу переведут в Руставскую тюрьму №12 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T17:05+0400

2021-09-17T17:05+0400

2021-09-17T17:12+0400

грузия

украина

экстрадиция

мегис кардава

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Бывший высокопоставленный сотрудник военной полиции Грузии Мегис Кардава, который был на госслужбе во время правления третьего президента Михаила Саакашвили, экстрадирован из Украины на родину, сообщает корр. Sputnik Грузия из Тбилисского международного аэропорта. Самолет, на борту которого находится Кардава, приземлился в грузинской столице несколько минут назад. Его переведут в Руставскую тюрьму №12.Решение об экстрадиции Кардава на родину украинский суд принял 13 сентября.Ранее адвокат экс-чиновника Малхаз Велиджанашвили заявил, что вопрос экстрадиции из Украины бывшего начальника военной полиции Грузии в течение трех месяцев рассмотрит ООН.Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. На родине Кардава обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств и т. д.Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегис Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу "Навтлугской спецоперации".Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). За это он получил девять лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, украина, экстрадиция, мегис кардава