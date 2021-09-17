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Как проходил 21-й саммит ШОС в Душанбе - видео
Как проходил 21-й саммит ШОС в Душанбе - видео
В Душанбе состоялся 21-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как начался второй день саммита - смотрите в видео 17.09.2021, Sputnik Грузия
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Лидеры ШОС обсуждали актуальные мировые проблемы, включая пандемию и ситуацию в Афганистане. Президент РФ Владимир Путин принял участие в форуме в онлайн-режиме из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции. Смотрите в режиме трансляции кадры заседания ШОС из Таджикистана.
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Как проходил 21-й саммит ШОС в Душанбе - видео

18:28 17.09.2021 (обновлено: 18:47 17.09.2021)
92
© video: Sputnik
В Душанбе состоялся 21-й саммит Шанхайской организации сотрудничества. Как начался второй день саммита - смотрите в видео
Лидеры ШОС обсуждали актуальные мировые проблемы, включая пандемию и ситуацию в Афганистане. Президент РФ Владимир Путин принял участие в форуме в онлайн-режиме из-за необходимости соблюдать режим самоизоляции.
Смотрите в режиме трансляции кадры заседания ШОС из Таджикистана.
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