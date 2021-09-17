https://sputnik-georgia.ru/20210917/na-vostoke-gruzii-perevernulsya-passazhirskiy-mikroavtobus-bolee-10-postradavshikh-259679821.html

На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших

На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T14:40+0400

2021-09-17T14:40+0400

2021-09-17T14:57+0400

новости

грузия

дтп

жертвы

полиция

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373163_85:0:2915:1592_1920x0_80_0_0_ac77b119a489c8468b7113a683870299.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пассажирский микроавтобус перевернулся на участке дороги Игоети-Натахтари на востоке Грузии.Микроавтобус следовал из Зугдиди (Западная Грузия) в Тбилиси.По данным грузинских СМИ, в результате аварии пострадали более 10 пассажиров. Есть ли жертвы – пока не известно. Также неизвестна причина ДТП.На месте происшествия мобилизованы медики, патрульная полиция и спасатели. Пассажиров с травмами госпитализировали.Из-за происшествия на данном участке автотрассы движение осуществляется с перебоями, патрульная полиция регулирует поток автомобилей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, дтп, жертвы, полиция, преступность в грузии