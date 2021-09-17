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На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших
На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших
На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T14:40+0400
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новости
грузия
дтп
жертвы
полиция
преступность в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пассажирский микроавтобус перевернулся на участке дороги Игоети-Натахтари на востоке Грузии.Микроавтобус следовал из Зугдиди (Западная Грузия) в Тбилиси.По данным грузинских СМИ, в результате аварии пострадали более 10 пассажиров. Есть ли жертвы – пока не известно. Также неизвестна причина ДТП.На месте происшествия мобилизованы медики, патрульная полиция и спасатели. Пассажиров с травмами госпитализировали.Из-за происшествия на данном участке автотрассы движение осуществляется с перебоями, патрульная полиция регулирует поток автомобилей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дтп, жертвы, полиция, преступность в грузии

На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших

14:40 17.09.2021 (обновлено: 14:57 17.09.2021)
1367
© Sputnik / Alex ShlamovПатрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента
Патрульная полиция и следователи на месте происшествия. Полицейская лента - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Пассажирский микроавтобус перевернулся на участке дороги Игоети-Натахтари на востоке Грузии.
Микроавтобус следовал из Зугдиди (Западная Грузия) в Тбилиси.
По данным грузинских СМИ, в результате аварии пострадали более 10 пассажиров. Есть ли жертвы – пока не известно. Также неизвестна причина ДТП.
На месте происшествия мобилизованы медики, патрульная полиция и спасатели. Пассажиров с травмами госпитализировали.
Из-за происшествия на данном участке автотрассы движение осуществляется с перебоями, патрульная полиция регулирует поток автомобилей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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