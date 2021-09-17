https://sputnik-georgia.ru/20210917/nona-gaprindashvili-podala-v-sud-na-netflix-i-trebuet-kompensatsiyu-v-razmere-5-mln-dollarov-259669452.html

Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов

Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов

Согласно иску, в одном из эпизодов "Хода королевы" была озвучена ложная информация о карьерных достижениях шахматистки 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T10:53+0400

2021-09-17T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили обвиняет Netflix в оскорблении и требует компенсации в размере 5 миллионов долларов, пишет The New Times.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в одном из эпизодов телесериала была озвучена неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили.В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не состязалась с шахматистом мужского пола, что является ложью. В иске утверждается, что в эпизоде ​​"Хода королевы" описаны события 1968 года, во время которых Гаприндашвили уже играла с более чем 50 шахматистами-мужчинами.Также в иске утверждается, что Netflix сознательно солгал, добавив драматизма эпизоду о том, что главная героиня добилась того, чего не сделала ни одна женщина, включая Нону Гаприндашвили.Отмечается, что Netflix еще больше оскорбил Нону Гаприндашвили, когда представили ее как российскую шахматистку.Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20201104/Nonu-Gaprindashvili-upomyanuli-v-seriale-Netflix-Khod-korolevy-i-koe-chto-perevrali-249923476.html

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