https://sputnik-georgia.ru/20210917/pozhar-na-zapade-gruzii--sgorel-tsekh-po-pererabotke-drevesiny-259666479.html

Пожар на западе Грузии – сгорел цех по переработке древесины

Пожар на западе Грузии – сгорел цех по переработке древесины

Есть пострадавшие - один из рабочих получил ожоги в области руки и лица 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T09:36+0400

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происшествия

новости

грузия

пожар

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В селе Талер Мартвильского района на западе Грузии сгорел цех по переработке древесины.По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, сгорело 6 тысяч квадратных метров площади. Есть пострадавшие. Один из рабочих получил ожоги в области руки и лица.В цехе были трудоустроены около 150 человек.На месте были мобилизованы около десяти пожарно-спасательных бригад. Причина возникновения пожара неизвестна, в связи с произошедшим начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, пожар