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Пожар на западе Грузии – сгорел цех по переработке древесины
Пожар на западе Грузии – сгорел цех по переработке древесины
Есть пострадавшие - один из рабочих получил ожоги в области руки и лица 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T09:36+0400
2021-09-17T09:36+0400
2021-09-17T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В селе Талер Мартвильского района на западе Грузии сгорел цех по переработке древесины.По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, сгорело 6 тысяч квадратных метров площади. Есть пострадавшие. Один из рабочих получил ожоги в области руки и лица.В цехе были трудоустроены около 150 человек.На месте были мобилизованы около десяти пожарно-спасательных бригад. Причина возникновения пожара неизвестна, в связи с произошедшим начато следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, пожар
Пожар на западе Грузии – сгорел цех по переработке древесины
Есть пострадавшие - один из рабочих получил ожоги в области руки и лица
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В селе Талер Мартвильского района на западе Грузии сгорел цех по переработке древесины.
По информации службы по управлению чрезвычайными ситуациями, сгорело 6 тысяч квадратных метров площади. Есть пострадавшие. Один из рабочих получил ожоги в области руки и лица.
В цехе были трудоустроены около 150 человек.
На месте были мобилизованы около десяти пожарно-спасательных бригад. Причина возникновения пожара неизвестна, в связи с произошедшим начато следствие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.