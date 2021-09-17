https://sputnik-georgia.ru/20210917/pretenzii-k-mestnym-nablyudatelyam-chto-ne-nravitsya-gruzinskoy-mechte-259678764.html

Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"

Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"

По данным "Грузинской мечты" в отчеты попали факты, которые произошли до начала избирательной кампании 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T15:11+0400

2021-09-17T15:11+0400

2021-09-17T15:11+0400

местные выборы в грузии 2021

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наблюдатели на выборах в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призывает местные наблюдательные организаций быть более точными в своих отчетах, касающихся предстоящих местных выборов.Как заявил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили, были проанализированы промежуточные отчеты, подготовленные тремя неправительственными организациями: "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) ". В результате, по словам Папуашвили, были выявлены следующие тенденции: во всех трех промежуточных отчетах, которые должны включать факты, выявленные в ходе предвыборной кампании, перечислены случаи, произошедшие до начала избирательной кампании, то есть до 3 августа 2021 года. Как отметил Папуашвили, отчет АМЮГ начинается с 1 мая, а отчеты остальных двух НПО – с 1 июня, то есть за два-три месяца до начала предвыборной кампании.Он также отметил, что в отчетах есть тенденция описывать случаи, основанные исключительно на истории, рассказанной заинтересованной стороной или третьим лицом, которые основаны на субъективном восприятие, без каких-либо косвенных доказательств."Мы призываем эти организации руководствоваться хотя бы минимальным стандартом доказательства, чтобы их отчеты случайно не стали инструментом для распространения дезинформации", – отметил Папуашвили.Важно, чтобы организации изъяли из своих отчетов те случаи, которые уже установлены, что не представляли нарушений, отметил Папуашвили.К этому времени в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано более 70 местных организаций, которые будут следить за предстоящими выборами в органы местного самоуправления 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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