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Местные выборы в Грузии 2021
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Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"
Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"
По данным "Грузинской мечты" в отчеты попали факты, которые произошли до начала избирательной кампании 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T15:11+0400
2021-09-17T15:11+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
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грузинская мечта
местные выборы
выборы
наблюдатели на выборах в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призывает местные наблюдательные организаций быть более точными в своих отчетах, касающихся предстоящих местных выборов.Как заявил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили, были проанализированы промежуточные отчеты, подготовленные тремя неправительственными организациями: "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) ". В результате, по словам Папуашвили, были выявлены следующие тенденции: во всех трех промежуточных отчетах, которые должны включать факты, выявленные в ходе предвыборной кампании, перечислены случаи, произошедшие до начала избирательной кампании, то есть до 3 августа 2021 года. Как отметил Папуашвили, отчет АМЮГ начинается с 1 мая, а отчеты остальных двух НПО – с 1 июня, то есть за два-три месяца до начала предвыборной кампании.Он также отметил, что в отчетах есть тенденция описывать случаи, основанные исключительно на истории, рассказанной заинтересованной стороной или третьим лицом, которые основаны на субъективном восприятие, без каких-либо косвенных доказательств."Мы призываем эти организации руководствоваться хотя бы минимальным стандартом доказательства, чтобы их отчеты случайно не стали инструментом для распространения дезинформации", – отметил Папуашвили.Важно, чтобы организации изъяли из своих отчетов те случаи, которые уже установлены, что не представляли нарушений, отметил Папуашвили.К этому времени в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано более 70 местных организаций, которые будут следить за предстоящими выборами в органы местного самоуправления 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, грузинская мечта, местные выборы, выборы, наблюдатели на выборах в грузии 2021

Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"

15:11 17.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПредвыборная символика. Баннер правящей партии "Грузинская мечта" на остановке
Предвыборная символика. Баннер правящей партии Грузинская мечта на остановке - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
По данным "Грузинской мечты" в отчеты попали факты, которые произошли до начала избирательной кампании
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" призывает местные наблюдательные организаций быть более точными в своих отчетах, касающихся предстоящих местных выборов.
Как заявил секретарь партии по связям с общественностью Шалва Папуашвили, были проанализированы промежуточные отчеты, подготовленные тремя неправительственными организациями: "Международная прозрачность – Грузия", "Ассоциация молодых юристов Грузии" (АМЮГ) и "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) ".
В результате, по словам Папуашвили, были выявлены следующие тенденции: во всех трех промежуточных отчетах, которые должны включать факты, выявленные в ходе предвыборной кампании, перечислены случаи, произошедшие до начала избирательной кампании, то есть до 3 августа 2021 года. Как отметил Папуашвили, отчет АМЮГ начинается с 1 мая, а отчеты остальных двух НПО – с 1 июня, то есть за два-три месяца до начала предвыборной кампании.

"Мы призываем эти организации сделать прозрачными для общественности свои отчеты о том, что избирательная кампания началась 3 августа, и указанные ранее случаи не могут быть нарушением правил ведения избирательной кампании", – отметил Папуашвили на брифинге в пятницу.

Он также отметил, что в отчетах есть тенденция описывать случаи, основанные исключительно на истории, рассказанной заинтересованной стороной или третьим лицом, которые основаны на субъективном восприятие, без каких-либо косвенных доказательств.
"Мы призываем эти организации руководствоваться хотя бы минимальным стандартом доказательства, чтобы их отчеты случайно не стали инструментом для распространения дезинформации", – отметил Папуашвили.
Важно, чтобы организации изъяли из своих отчетов те случаи, которые уже установлены, что не представляли нарушений, отметил Папуашвили.
К этому времени в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано более 70 местных организаций, которые будут следить за предстоящими выборами в органы местного самоуправления 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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