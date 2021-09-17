https://sputnik-georgia.ru/20210917/revnivyy-pesik-meshaet-khozyayke-gladit-kota--zabavnoe-video-259677405.html
Ревнивый песик мешает хозяйке гладить кота – забавное видео
Ревнивый песик мешает хозяйке гладить кота – забавное видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T13:28+0400
2021-09-17T13:28+0400
2021-09-17T13:28+0400
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Как она вообще смеет протягивать руку к кому-то еще, когда рядом лежит такой пушистый красавец?На кадрах видно, как собака породы самоед и гималайский кот лежат вместе с хозяйкой на кровати. Та, перекинув руку через пса, гладит пушистого. Самоед же чувствует это предательство и пытается подставить свою голову под руку хозяйки. После того, как она снова начинает гладить кота, собака просто кладет на пушистого свою голову, чем полностью закрывает его от рук девушки.Смотрите на видео также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Ревнивый песик мешает хозяйке гладить кота – забавное видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Как она вообще смеет протягивать руку к кому-то еще, когда рядом лежит такой пушистый красавец?
На кадрах видно, как собака породы самоед и гималайский кот лежат вместе с хозяйкой на кровати. Та, перекинув руку через пса, гладит пушистого. Самоед же чувствует это предательство и пытается подставить свою голову под руку хозяйки. После того, как она снова начинает гладить кота, собака просто кладет на пушистого свою голову, чем полностью закрывает его от рук девушки.