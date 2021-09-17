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Ревнивый песик мешает хозяйке гладить кота – забавное видео
Ревнивый песик мешает хозяйке гладить кота – забавное видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T13:28+0400
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Как она вообще смеет протягивать руку к кому-то еще, когда рядом лежит такой пушистый красавец?На кадрах видно, как собака породы самоед и гималайский кот лежат вместе с хозяйкой на кровати. Та, перекинув руку через пса, гладит пушистого. Самоед же чувствует это предательство и пытается подставить свою голову под руку хозяйки. После того, как она снова начинает гладить кота, собака просто кладет на пушистого свою голову, чем полностью закрывает его от рук девушки.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Ревнивый песик мешает хозяйке гладить кота – забавное видео

13:28 17.09.2021
342
© Instagram / casperandromeoРевнивый пес мешает хозяйке гладить кота – забавное видео
Ревнивый пес мешает хозяйке гладить кота – забавное видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Instagram / casperandromeo
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Как она вообще смеет протягивать руку к кому-то еще, когда рядом лежит такой пушистый красавец?
На кадрах видно, как собака породы самоед и гималайский кот лежат вместе с хозяйкой на кровати. Та, перекинув руку через пса, гладит пушистого. Самоед же чувствует это предательство и пытается подставить свою голову под руку хозяйки. После того, как она снова начинает гладить кота, собака просто кладет на пушистого свою голову, чем полностью закрывает его от рук девушки.
Смотрите на видео также:
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