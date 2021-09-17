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Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
Инженеры утверждают, что сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T12:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российские специалисты работают над созданием сверхдальнобойной винтовки калибра стран НАТО, которая способна поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра.О новом проекте рассказал главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов в беседе с РИА Новости.Испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По словам Байметова, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.Он подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе."Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километра при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", - пояснил Байметов.Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS - высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
12:53 17.09.2021 (обновлено: 13:07 17.09.2021)
Инженеры утверждают, что сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российские специалисты работают над созданием сверхдальнобойной винтовки калибра стран НАТО, которая способна поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра.
О новом проекте рассказал главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов в беседе с РИА Новости
.
"Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулеметов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра", - сказал он.
Испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По словам Байметова, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.
Он подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.
"Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километра при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", - пояснил Байметов.
Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS - высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.
Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.
Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.
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