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Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО

Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО

Инженеры утверждают, что сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T12:53+0400

2021-09-17T12:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российские специалисты работают над созданием сверхдальнобойной винтовки калибра стран НАТО, которая способна поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра.О новом проекте рассказал главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов в беседе с РИА Новости.Испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По словам Байметова, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.Он подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе."Тут все-таки речь идет о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километра при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", - пояснил Байметов.Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS - высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210225/ikh-ne-nayti-russia-stroit-novie-skritnie-nositeli-raketnogo-orujiya-251003215.html

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