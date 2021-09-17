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Сколько зарабатывают в Грузии наемные работники – статистика
Сколько зарабатывают в Грузии наемные работники – статистика
Среднемсячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T09:01+0400
2021-09-17T09:01+0400
2021-09-17T09:01+0400
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зарплата
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Среднемесячная номинальная зарплата нанятых рабочих в Грузии во втором квартале 2021 года составила 1328 лари, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.По сравнению со вторым кварталом 2020 года, среднемесячная номинальная зарплата за отчетный период выросла на 15,5%.Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари. Зарплата у мужчин выше практически во всех секторах экономики.Во втором квартале среднемесячная зарплата в бизнес-секторе выросла на 214 лари и составила 1 389,6 лари. Больше всего получают наемные работники в отрасли информации и коммуникаций (2 209,4 лари), а также профессиональной, научной и технической деятельности (2 177,4 лари).В непроизводстенном и финансовом секторах экономики Грузии среднемесячная зарплата выросла на 117,8 лари и составила 1 226,6 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, зарплата
Сколько зарабатывают в Грузии наемные работники – статистика
Среднемсячная зарплата у мужчин практически во всех секторах экономики выше, чем у женщин
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
Среднемесячная номинальная зарплата нанятых рабочих в Грузии во втором квартале 2021 года составила 1328 лари, сообщает
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат) на основе официально декларированных данных.
По сравнению со вторым кварталом 2020 года, среднемесячная номинальная зарплата за отчетный период выросла на 15,5%.
Среднемесячная зарплата за второй квартал 2021года – ТОП-4 отраслей
|Отрасль
|Зарплата, лари
|Изменения за год, %
|Финансы и страхование
|2354,7
|15,4
|Информация и коммуникации
|2173
|12,4
|Строительство
|2006,1
|23,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|1919,5
|7,4
Среднемесячная зарплата у женщин составила 1 077,8 лари, а у мужчин – 1 560 лари. При этом за год зарплата у женщин выросла на 153,6 лари, а у мужчин – на 207,6 лари. Зарплата у мужчин выше практически во всех секторах экономики.
Во втором квартале среднемесячная зарплата в бизнес-секторе выросла на 214 лари и составила 1 389,6 лари. Больше всего получают наемные работники в отрасли информации и коммуникаций (2 209,4 лари), а также профессиональной, научной и технической деятельности (2 177,4 лари).
В непроизводстенном и финансовом секторах экономики Грузии среднемесячная зарплата выросла на 117,8 лари и составила 1 226,6 лари.
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