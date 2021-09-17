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Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила соцсети – видео
Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила соцсети – видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T15:28+0400
2021-09-17T15:47+0400
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Великолепная актерская игра питбуля, к сожалению, не спасла его от заботливой хозяйки.На кадрах видно, как девушка сидит со своим питбулем на полу и держит в руках кусачки. Смотреть на них собака совсем не хочет, а своим взглядом говорит хозяйке: "Может, не надо?" На просьбу дать лапу у питбуля тоже никакой реакции. Стоит девушке самой взять лапу в руки и приблизить к ней кусачки, как собака сразу падает на спину, изображая себя мертвой. К сожалению, это ее не спасает от стрижки когтей, но актерская игра, конечно, бесценна.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила соцсети – видео

15:28 17.09.2021 (обновлено: 15:47 17.09.2021)
282
© Youtube / RM VideosДраматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила Сеть – видео
Драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила Сеть – видео - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Youtube / RM Videos
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Великолепная актерская игра питбуля, к сожалению, не спасла его от заботливой хозяйки.
На кадрах видно, как девушка сидит со своим питбулем на полу и держит в руках кусачки. Смотреть на них собака совсем не хочет, а своим взглядом говорит хозяйке: "Может, не надо?" На просьбу дать лапу у питбуля тоже никакой реакции. Стоит девушке самой взять лапу в руки и приблизить к ней кусачки, как собака сразу падает на спину, изображая себя мертвой. К сожалению, это ее не спасает от стрижки когтей, но актерская игра, конечно, бесценна.
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