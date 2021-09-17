https://sputnik-georgia.ru/20210917/slishkom-dramatichnaya-reaktsiya-sobaki-na-strizhku-kogtey-rassmeshila-sotsseti--video-259680949.html

Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила соцсети – видео

Слишком драматичная реакция собаки на стрижку когтей рассмешила соцсети – видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T15:28+0400

2021-09-17T15:28+0400

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Великолепная актерская игра питбуля, к сожалению, не спасла его от заботливой хозяйки.На кадрах видно, как девушка сидит со своим питбулем на полу и держит в руках кусачки. Смотреть на них собака совсем не хочет, а своим взглядом говорит хозяйке: "Может, не надо?" На просьбу дать лапу у питбуля тоже никакой реакции. Стоит девушке самой взять лапу в руки и приблизить к ней кусачки, как собака сразу падает на спину, изображая себя мертвой. К сожалению, это ее не спасает от стрижки когтей, но актерская игра, конечно, бесценна.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео