https://sputnik-georgia.ru/20210917/sotni-vynuzhdenno-peremeschennykh-semey-v-imereti-poluchili-kvartiry-259675110.html

Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры

Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют почти 300 тысяч человек 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T14:39+0400

2021-09-17T14:39+0400

2021-09-17T14:39+0400

общество

новости

грузия

беженцы

вынужденные переселенцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/62/248366290_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_fa22408dcb9efab4ca94e73582959943.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Почти 500 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили квартиры в городе Цхалтубо (регион Имерети).На торжественной церемонии с речью выступили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава минздрава Екатерина Тикарадзе.По его словам, в 2020 году сто семей вынужденных переселенцев уже получили квартиры, а с октября 2012 года по сей день 2 700 семьям в Грузии передали жилплощадь.В августе минздрав Грузии сообщил, что в течение последующих четырех лет планируется обеспечение жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, беженцы, вынужденные переселенцы