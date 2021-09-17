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Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры
Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют почти 300 тысяч человек 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T14:39+0400
2021-09-17T14:39+0400
2021-09-17T14:39+0400
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беженцы
вынужденные переселенцы
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Почти 500 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили квартиры в городе Цхалтубо (регион Имерети).На торжественной церемонии с речью выступили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава минздрава Екатерина Тикарадзе.По его словам, в 2020 году сто семей вынужденных переселенцев уже получили квартиры, а с октября 2012 года по сей день 2 700 семьям в Грузии передали жилплощадь.В августе минздрав Грузии сообщил, что в течение последующих четырех лет планируется обеспечение жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей.На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, беженцы, вынужденные переселенцы
Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют почти 300 тысяч человек
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Почти 500 семей вынужденных переселенцев в Грузии получили квартиры в городе Цхалтубо (регион Имерети).
На торжественной церемонии с речью выступили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и глава минздрава Екатерина Тикарадзе.
"В течение многих лет в Цхалтубо в 15 санаториях наши дорогие вынужденно перемещенные лица жили в очень тяжелых условиях. Правительство приняло решение и потратило 37 миллионов лари (около 12 миллионов долларов) на то, чтобы построить вот этот новый жилой комплекс, соответствующий современным стандартам. Сегодня 460 семьям торжественно передадим квартиры", – заявил Гарибашвили.
По его словам, в 2020 году сто семей вынужденных переселенцев уже получили квартиры, а с октября 2012 года по сей день 2 700 семьям в Грузии передали жилплощадь.
В августе минздрав Грузии сообщил, что в течение последующих четырех лет планируется обеспечение жильем 13 тысяч вынужденно перемещенных семей.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек – это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья.
После чего комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.
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