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Ученые доказали высокую эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма

Ученые доказали высокую эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма

Препарат "Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T08:02+0400

2021-09-17T08:02+0400

2021-09-17T08:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Созданная в России вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.Специалисты проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".Дело в том, что дельта-штамм коронавируса примерно вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодня вариантов коронавируса SARS-CoV-2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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