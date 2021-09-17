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Ученые доказали высокую эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма
Ученые доказали высокую эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма
Препарат "Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Созданная в России вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.Специалисты проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".Дело в том, что дельта-штамм коронавируса примерно вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодня вариантов коронавируса SARS-CoV-2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Ученые доказали высокую эффективность вакцины "Спутник V" против дельта-штамма

08:02 17.09.2021 (обновлено: 08:16 17.09.2021)
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© AP Photo / Aaron FavilaПандемия коронавируса - вакцина Спутник V
Пандемия коронавируса - вакцина Спутник V - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Aaron Favila
Препарат "Спутник V" оказался эффективнее против дельта-штамма, чем вакцины AstraZeneca и Sinopharm
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Созданная в России вакцина "Спутник V" эффективнее против дельта-штамма коронавируса, нежели препараты AstraZeneca и Sinopharm, пишет газета La Nacion со ссылкой на исследование Национального университета Кордовы.
Специалисты проанализировали 309 образцов плазмы переболевших COVID-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

"Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)", – говорится в материале.

Дело в том, что дельта-штамм коронавируса примерно вдвое заразнее изначального варианта и продолжает мутировать. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант к "вызывающим озабоченность". Помимо дельты, туда также внесли штаммы альфа (британский), бета (южноафриканский) и гамма (бразильский).
По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодня вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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