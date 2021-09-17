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"Уфа" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Уфа" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Уфа" и "Химки" 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T17:16+0400
2021-09-17T17:19+0400
прогноз на футбольный матч
чемпионат россии по футболу
клуб "уфа"
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VIII тур чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и "Химками" – командами, соседствующими в нижней части турнирной таблицы.После семи проведенных матчей в активе "Уфы" всего пять набранных очков. Подопечные Алексея Стукалова смогли обыграть только дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород" (2:1). При этом сам "НН" опережает "Уфу" на восемь позиций в таблице."Горожане" испытывают существенные проблемы в обороне. В семи проведенных играх "Уфа" пропустила 12 голов. Хуже дела только у "Арсенала" (15), "Урала" (13) и "Ростова" (13). Одна из причин – отсутствие в центре обороны одного из самых опытных защитников клуба – Джемала Табидзе, который все еще не восстановился от травмы колена."Химки" также не радуют своих болельщиков. "Красно-черные" набрали на одно очко больше, чем "Уфа" за счет лишней ничьи. Подопечные Игоря Черевченко сенсационно обыграли во втором туре "Краснодар" (1:0), но после этого ничего существенного и заслуживающего внимания не показали – три ничьи и два поражения. При этом необходимо отметить, что "Химки" не сумели забить только "Сочи" (0:3). В остальных шести встречах команда не покидала поля без забитого мяча.В предстоящем противостоянии сложно выделить фаворита, но букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу "Уфы" можно поставить с коэффициентом 2,45 (против 3,2 у "Химок").Если посмотреть на статистику очного противостояния соперников, то мы увидим равенство. Каждая из команд побеждала по два раза. При этом только одна встреча в 2013 году получилась "низовой" (1:0 победила "Уфа").На данный момент оба клуба испытывают игровые проблемы, но когда-то их надо начинать решать. В матчах с более опытными командами не получается, поэтому нужно активизироваться в играх с равным соперником. Жду от матча в Уфе обмена голами, так как оборона обоих клубов оставляет желать лучшего.Ставка: обе команды забьют за 1,9.
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прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа"

"Уфа" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

17:16 17.09.2021 (обновлено: 17:19 17.09.2021)
104
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкИгрок ФК "Уфа" Джемал Табидзе
Игрок ФК Уфа Джемал Табидзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Уфа" и "Химки"
VIII тур чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и "Химками" – командами, соседствующими в нижней части турнирной таблицы.
После семи проведенных матчей в активе "Уфы" всего пять набранных очков. Подопечные Алексея Стукалова смогли обыграть только дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород" (2:1). При этом сам "НН" опережает "Уфу" на восемь позиций в таблице.
"Горожане" испытывают существенные проблемы в обороне. В семи проведенных играх "Уфа" пропустила 12 голов. Хуже дела только у "Арсенала" (15), "Урала" (13) и "Ростова" (13). Одна из причин – отсутствие в центре обороны одного из самых опытных защитников клуба – Джемала Табидзе, который все еще не восстановился от травмы колена.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"
Футбол. РПЛ. Матч Химки – Краснодар - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Химки" – "Краснодар"
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
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"Химки" также не радуют своих болельщиков. "Красно-черные" набрали на одно очко больше, чем "Уфа" за счет лишней ничьи. Подопечные Игоря Черевченко сенсационно обыграли во втором туре "Краснодар" (1:0), но после этого ничего существенного и заслуживающего внимания не показали – три ничьи и два поражения. При этом необходимо отметить, что "Химки" не сумели забить только "Сочи" (0:3). В остальных шести встречах команда не покидала поля без забитого мяча.
В предстоящем противостоянии сложно выделить фаворита, но букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу "Уфы" можно поставить с коэффициентом 2,45 (против 3,2 у "Химок").
Если посмотреть на статистику очного противостояния соперников, то мы увидим равенство. Каждая из команд побеждала по два раза. При этом только одна встреча в 2013 году получилась "низовой" (1:0 победила "Уфа").
На данный момент оба клуба испытывают игровые проблемы, но когда-то их надо начинать решать. В матчах с более опытными командами не получается, поэтому нужно активизироваться в играх с равным соперником. Жду от матча в Уфе обмена голами, так как оборона обоих клубов оставляет желать лучшего.
Ставка: обе команды забьют за 1,9.
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