https://sputnik-georgia.ru/20210917/ufa---khimki-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259683629.html

"Уфа" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Уфа" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Уфа" и "Химки" 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T17:16+0400

2021-09-17T17:16+0400

2021-09-17T17:19+0400

прогноз на футбольный матч

чемпионат россии по футболу

клуб "уфа"

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VIII тур чемпионата России по футболу откроется матчем между "Уфой" и "Химками" – командами, соседствующими в нижней части турнирной таблицы.После семи проведенных матчей в активе "Уфы" всего пять набранных очков. Подопечные Алексея Стукалова смогли обыграть только дебютанта РПЛ – "Нижний Новгород" (2:1). При этом сам "НН" опережает "Уфу" на восемь позиций в таблице."Горожане" испытывают существенные проблемы в обороне. В семи проведенных играх "Уфа" пропустила 12 голов. Хуже дела только у "Арсенала" (15), "Урала" (13) и "Ростова" (13). Одна из причин – отсутствие в центре обороны одного из самых опытных защитников клуба – Джемала Табидзе, который все еще не восстановился от травмы колена."Химки" также не радуют своих болельщиков. "Красно-черные" набрали на одно очко больше, чем "Уфа" за счет лишней ничьи. Подопечные Игоря Черевченко сенсационно обыграли во втором туре "Краснодар" (1:0), но после этого ничего существенного и заслуживающего внимания не показали – три ничьи и два поражения. При этом необходимо отметить, что "Химки" не сумели забить только "Сочи" (0:3). В остальных шести встречах команда не покидала поля без забитого мяча.В предстоящем противостоянии сложно выделить фаворита, но букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу "Уфы" можно поставить с коэффициентом 2,45 (против 3,2 у "Химок").Если посмотреть на статистику очного противостояния соперников, то мы увидим равенство. Каждая из команд побеждала по два раза. При этом только одна встреча в 2013 году получилась "низовой" (1:0 победила "Уфа").На данный момент оба клуба испытывают игровые проблемы, но когда-то их надо начинать решать. В матчах с более опытными командами не получается, поэтому нужно активизироваться в играх с равным соперником. Жду от матча в Уфе обмена голами, так как оборона обоих клубов оставляет желать лучшего.Ставка: обе команды забьют за 1,9.

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прогноз на футбольный матч, чемпионат россии по футболу, клуб "уфа"