https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-gruzii-planiruyut-uprostit-tamozhennye-protsedury-259690492.html

В Грузии планируют упростить таможенные процедуры

В Грузии планируют упростить таможенные процедуры

Модернизация таможенных информационных систем с участием международных партнеров продлится в Грузии три года 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T22:12+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Служба доходов Минфина Грузии запускает масштабный проект по модернизации таможенных информационных систем, сообщается на сайте ведомства.Обновленная система значительно повысит эффективность таможенного контроля, улучшит и упростит таможенные процедуры, включая деятельность частного сектора.Таможенники пресекли факт мошенничества с декларациями в Тбилисском аэропорту>>В рамках проекта модернизация таможенных информационных систем будет осуществляться в два этапа. Первый этап будет посвящен оценке существующей системы и определению улучшенных возможностей, а второй этап – внедрению новшеств.После завершения проекта Служба доходов получит полностью обновленную, гибкую и современную систему обработки данных и ведения бизнес-процессов, отвечающих современным стандартам и требованиям.Проект рассчитан на три года. Он поддерживается американской Программой экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) и компанией NU Borders.13-17 сентября представители зарубежных компаний побывали с рабочим визитом в Грузии, и провели встречи с руководящими лицами Службы доходов и представителями таможенного и информационного Центров.Кроме того, зарубежные гости посетили ТПП "Красный мост" на границе с Азербайджаном и Экономическую зону оформления "Тбилиси".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200327/Tamozhnya-Gruzii-pereshla-na-novyy-rezhim-raboty-iz-za-koronavirusa-248086990.html

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