https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-gruzii-poyavilsya-novyy-servis--nalogovyy-kalkulyator--259687730.html

В Грузии появился новый сервис – "Налоговый калькулятор"

В Грузии появился новый сервис – "Налоговый калькулятор"

По "Налоговому калькулятору" можно определить, кто сколько налогов платит в бюджет и как они распределяются 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T22:38+0400

2021-09-17T22:38+0400

2021-09-17T22:38+0400

экономика

новости

грузия

налоги

статистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23942/21/239422158_0:183:3505:2154_1920x0_80_0_0_e2b3925c04dc61ee59de7e50ac5f487c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Новый сервис – "Налоговый калькулятор", разработанный Национальной службой статистики Грузии ("Сакстат"), позволит налогоплательщикам узнать размеры своих взносов в госбюджет.Презентация нового продукта "Сакстата" прошла в Технопарке.Налоги в Грузии платить будет легче>>"Налоговый калькулятор" – это новый электронный сервис, который позволяет рядовым пользователям определить объемы своих взносов в бюджет в виде своих прямых или косвенных платежей, проанализировать взносы в соответствии с функциональными статьями", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе.Новый сервис доступен на странице ведомства. http://mytaxes.geostat.ge/mytaxes/?fbclid=IwAR3J582ScJZOphT76uUee-Nsq7VaK8GuBZ-1f8YnFPH16Ly25KwQfqQNUjQЗаинтересованные лица должны указать свои доходы и расходы по определенным категориям."Налоговый калькулятор" учитывает подоходный налог, уплачиваемый физическим лицом, и косвенные налоги, уплачиваемые при покупке различных товаров или услуг, такие как НДС и акцизы.Сервис позволяет пользователю "налогового калькулятора" узнать какую часть получаемого дохода физическое лицо платит в виде косвенных налогов при покупке различных товаров или услуг и как эти средства распределяются по статьям бюджета.Калькулятор предназначен только для информационных целей и не включает все налоги.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210630/Nalogi-na-kolesakh-Sluzhba-dokhodov-Minfina-Gruzii-budet-obsluzhivat-naselenie-v-regionakh-252173152.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, налоги, статистика