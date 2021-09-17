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В Грузии появился новый сервис – "Налоговый калькулятор"
В Грузии появился новый сервис – "Налоговый калькулятор"
По "Налоговому калькулятору" можно определить, кто сколько налогов платит в бюджет и как они распределяются 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T22:38+0400
2021-09-17T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Новый сервис – "Налоговый калькулятор", разработанный Национальной службой статистики Грузии ("Сакстат"), позволит налогоплательщикам узнать размеры своих взносов в госбюджет.Презентация нового продукта "Сакстата" прошла в Технопарке.Налоги в Грузии платить будет легче&gt;&gt;"Налоговый калькулятор" – это новый электронный сервис, который позволяет рядовым пользователям определить объемы своих взносов в бюджет в виде своих прямых или косвенных платежей, проанализировать взносы в соответствии с функциональными статьями", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе.Новый сервис доступен на странице ведомства. http://mytaxes.geostat.ge/mytaxes/?fbclid=IwAR3J582ScJZOphT76uUee-Nsq7VaK8GuBZ-1f8YnFPH16Ly25KwQfqQNUjQЗаинтересованные лица должны указать свои доходы и расходы по определенным категориям."Налоговый калькулятор" учитывает подоходный налог, уплачиваемый физическим лицом, и косвенные налоги, уплачиваемые при покупке различных товаров или услуг, такие как НДС и акцизы.Сервис позволяет пользователю "налогового калькулятора" узнать какую часть получаемого дохода физическое лицо платит в виде косвенных налогов при покупке различных товаров или услуг и как эти средства распределяются по статьям бюджета.Калькулятор предназначен только для информационных целей и не включает все налоги.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210630/Nalogi-na-kolesakh-Sluzhba-dokhodov-Minfina-Gruzii-budet-obsluzhivat-naselenie-v-regionakh-252173152.html
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экономика, новости, грузия, налоги, статистика

В Грузии появился новый сервис – "Налоговый калькулятор"

22:38 17.09.2021
371
CC0 / Pixabay /Bru-nO / ფულის დათვლა
ფულის დათვლა - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
CC0 / Pixabay /Bru-nO /
По "Налоговому калькулятору" можно определить, кто сколько налогов платит в бюджет и как они распределяются
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Новый сервис – "Налоговый калькулятор", разработанный Национальной службой статистики Грузии ("Сакстат"), позволит налогоплательщикам узнать размеры своих взносов в госбюджет.
Презентация нового продукта "Сакстата" прошла в Технопарке.
Налоги в Грузии платить будет легче>>
"Налоговый калькулятор" – это новый электронный сервис, который позволяет рядовым пользователям определить объемы своих взносов в бюджет в виде своих прямых или косвенных платежей, проанализировать взносы в соответствии с функциональными статьями", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе.
Новый сервис доступен на странице ведомства. http://mytaxes.geostat.ge/mytaxes/?fbclid=IwAR3J582ScJZOphT76uUee-Nsq7VaK8GuBZ-1f8YnFPH16Ly25KwQfqQNUjQ
Заинтересованные лица должны указать свои доходы и расходы по определенным категориям.
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"Налоговый калькулятор" учитывает подоходный налог, уплачиваемый физическим лицом, и косвенные налоги, уплачиваемые при покупке различных товаров или услуг, такие как НДС и акцизы.
Сервис позволяет пользователю "налогового калькулятора" узнать какую часть получаемого дохода физическое лицо платит в виде косвенных налогов при покупке различных товаров или услуг и как эти средства распределяются по статьям бюджета.
Калькулятор предназначен только для информационных целей и не включает все налоги.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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