https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-kakheti-pererabotana-pochti-polovina-sobrannogo-urozhaya-vinograda-259652742.html
В Кахети переработана почти половина собранного урожая винограда
В Кахети переработана почти половина собранного урожая винограда
В Телави в круглосуточном режиме работает штаб, который координирует сдачу винограда нового урожая 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T07:01+0400
2021-09-17T07:01+0400
2021-09-17T07:01+0400
экономика
новости
грузия
ртвели 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24645/07/246450767_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_4bc6aef987debba5b3f4478de554903d.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 120 тысяч тонн винограда, 45% урожая, говорится в сообщении Национального агентства вина.К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит во всех муниципалитетах Кахети, кроме Сагареджо, который подключится к процессу сдачи урожая со следующей недели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб."Ртвели в Кахети в активной фазе. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн", – говорится в сообщении агентства.В рамках ртвели уже переработано до 70 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 42 тысяч тонн "саперави", до 3 тысяч тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.На реализации винограда фермеры заработали более 120 миллионов лари.Урожай у фермеров закупают 140 винных компаний.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210821/Rtveli-2021-v-Gruzii-vlasti-nazvali-usloviya-subsidiy-252638544.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24645/07/246450767_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_f22ec6d91d7c18ece7652fa24ff4543e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, ртвели 2021
В Кахети переработана почти половина собранного урожая винограда
В Телави в круглосуточном режиме работает штаб, который координирует сдачу винограда нового урожая
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik.
В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 120 тысяч тонн винограда, 45% урожая, говорится в сообщении
Национального агентства вина.
К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит во всех муниципалитетах Кахети, кроме Сагареджо, который подключится к процессу сдачи урожая со следующей недели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб.
"Ртвели в Кахети в активной фазе. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн", – говорится в сообщении агентства.
В рамках ртвели уже переработано до 70 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 42 тысяч тонн "саперави", до 3 тысяч тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.
На реализации винограда фермеры заработали более 120 миллионов лари.
Урожай у фермеров закупают 140 винных компаний.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.