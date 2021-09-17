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В Кахети переработана почти половина собранного урожая винограда

В Кахети переработана почти половина собранного урожая винограда

В Телави в круглосуточном режиме работает штаб, который координирует сдачу винограда нового урожая 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T07:01+0400

2021-09-17T07:01+0400

2021-09-17T07:01+0400

экономика

новости

грузия

ртвели 2021

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В рамках Ртвели-2021 в Кахети переработано до 120 тысяч тонн винограда, 45% урожая, говорится в сообщении Национального агентства вина.К этому времени сбор и сдача винограда на заводы активно проходит во всех муниципалитетах Кахети, кроме Сагареджо, который подключится к процессу сдачи урожая со следующей недели. Для беспрепятственного проведения ртвели в Телави в круглосуточном режиме работает координационный штаб."Ртвели в Кахети в активной фазе. Суточная переработка винограда находится в пределах 10 тысяч тонн", – говорится в сообщении агентства.В рамках ртвели уже переработано до 70 тысяч тонн винограда сорта "ркацители", до 42 тысяч тонн "саперави", до 3 тысяч тонн "кахури мцване". Остальное – виноград других сортов.На реализации винограда фермеры заработали более 120 миллионов лари.Урожай у фермеров закупают 140 винных компаний.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.С целью поддержки фермеров-виноградарей правительство Грузии решило субсидировать два сорта винограда – "ркацители" и "кахури мцване", которые в основном выращивают в Кахети. На субсидирование выделено 100 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210821/Rtveli-2021-v-Gruzii-vlasti-nazvali-usloviya-subsidiy-252638544.html

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