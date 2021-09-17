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В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео
В российском краю Приморье гималайский медведь попал на видео, исполняя "акробатические пируэты" 17.09.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Экспертам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось завладеть необычным видео гималайского медведя – в записи хищник исполняет "акробатические пируэты", а после исследует фотоловушку, сообщает учреждение.Видео с фотоловушки можно увидеть на YouTube-канале нацпарка. "На забавных кадрах взрослый белогрудый медведь, подойдя к большому валуну, несколько минут старательно трется о него спиной и при этом проявляет отличную гибкость. Внезапно зверь замечает снимающую его "скрытую камеру". Медленно подойдя к фотоловушке, он начал обнюхивать ее и толкать лапой, словно не желая, чтобы кто-то зафиксировал бытовые подробности его жизни", – говорится в сообщении.В результате хищник поменял ракурс так, что объектив камеры нацелился на ветки и небо. Фотоловушка при этом не пострадала. По словам специалистов, такое поведение для белогрудого медведя нормально.По статистике, на "Земле леопарда" обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (он же гималайский). Если бурый медведь характерен для умеренных и северных широт, то основной ареал белогрудого медведя находится в юго-восточной Азии.Уникальное место "Земля леопарда". Это среда обитания самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, россия, новости, новости из россии

В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео

10:47 17.09.2021
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© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev / Перейти в фотобанкГималайские медвежата в Новосибирском зоопарке
Гималайские медвежата в Новосибирском зоопарке - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
/
Перейти в фотобанк
В российском краю Приморье гималайский медведь попал на видео, исполняя "акробатические пируэты"
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Экспертам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось завладеть необычным видео гималайского медведя – в записи хищник исполняет "акробатические пируэты", а после исследует фотоловушку, сообщает учреждение.
Видео с фотоловушки можно увидеть на YouTube-канале нацпарка. "На забавных кадрах взрослый белогрудый медведь, подойдя к большому валуну, несколько минут старательно трется о него спиной и при этом проявляет отличную гибкость. Внезапно зверь замечает снимающую его "скрытую камеру". Медленно подойдя к фотоловушке, он начал обнюхивать ее и толкать лапой, словно не желая, чтобы кто-то зафиксировал бытовые подробности его жизни", – говорится в сообщении.
В результате хищник поменял ракурс так, что объектив камеры нацелился на ветки и небо. Фотоловушка при этом не пострадала. По словам специалистов, такое поведение для белогрудого медведя нормально.

"Медведи – умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остается неповрежденной, однако ракурс съемки оказывается безнадежно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса", – рассказал сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш, чьи слова приводятся в сообщении.

По статистике, на "Земле леопарда" обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (он же гималайский). Если бурый медведь характерен для умеренных и северных широт, то основной ареал белогрудого медведя находится в юго-восточной Азии.
Уникальное место "Земля леопарда". Это среда обитания самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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