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В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео

В нацпарке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео

В российском краю Приморье гималайский медведь попал на видео, исполняя "акробатические пируэты" 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Экспертам национального парка "Земля леопарда" в Приморье удалось завладеть необычным видео гималайского медведя – в записи хищник исполняет "акробатические пируэты", а после исследует фотоловушку, сообщает учреждение.Видео с фотоловушки можно увидеть на YouTube-канале нацпарка. "На забавных кадрах взрослый белогрудый медведь, подойдя к большому валуну, несколько минут старательно трется о него спиной и при этом проявляет отличную гибкость. Внезапно зверь замечает снимающую его "скрытую камеру". Медленно подойдя к фотоловушке, он начал обнюхивать ее и толкать лапой, словно не желая, чтобы кто-то зафиксировал бытовые подробности его жизни", – говорится в сообщении.В результате хищник поменял ракурс так, что объектив камеры нацелился на ветки и небо. Фотоловушка при этом не пострадала. По словам специалистов, такое поведение для белогрудого медведя нормально.По статистике, на "Земле леопарда" обитает два вида медведей – бурый и белогрудый (он же гималайский). Если бурый медведь характерен для умеренных и северных широт, то основной ареал белогрудого медведя находится в юго-восточной Азии.Уникальное место "Земля леопарда". Это среда обитания самой редкой крупной кошки в мире – дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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