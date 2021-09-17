https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-rossii-ispytali-novuyu-protivoraketu-sistemy-pro---video-259688116.html
В России испытали новую противоракету системы ПРО - видео
В России испытали новую противоракету системы ПРО - видео
ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Эксклюзивные кадры смотрите в видео 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T18:19+0400
2021-09-17T18:19+0400
2021-09-17T18:19+0400
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Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам военных, новая противоракета после ряда испытаний подтвердила заложенные характеристики. Еще в апреле этого года американское издание 19FortyFive писало о том, что у России может появиться новая противоракета системы ПРО, способная не только уничтожать американские ракеты, но и поражать спутники потенциального противника.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, мультимедиа, оборона, про, видео
В России испытали новую противоракету системы ПРО - видео
ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО. Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Эксклюзивные кадры смотрите в видео
Испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. По словам военных, новая противоракета после ряда испытаний подтвердила заложенные характеристики.
Еще в апреле этого года американское издание 19FortyFive
писало о том, что у России может появиться новая противоракета системы ПРО, способная не только уничтожать американские ракеты, но и поражать спутники потенциального противника.