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В России начались выборы в Госдуму и другие органы власти

В России начались выборы в Госдуму и другие органы власти

Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T08:25+0400

2021-09-17T08:25+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. В России начались выборы - голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Первые избирательные участки начали работу в субъектах Уральского федерального округа, а также ряде регионов Поволжья. Также открылись участки в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае. Выборы начались и на участках в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.В ряде регионов Урала и Поволжья пройдут одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов – это Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, ХМАО, Удмуртия и Пермский край.В Ульяновской области пройдут выборы депутатов Госдумы и выборы губернатора региона. На пост губернатора Ульяновской области претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы от региона Сергей Маринин (ЛДПР), дизайнер, участница конкурса "Мисс Вселенная 2000" Светлана Горева ("Новые люди"), депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин ("Зеленые"). В Челябинской, Курганской областях, ЯНАО, Башкирии выберут только депутатов Госдумы.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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