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В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов
В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов
Только один из десяти голов был забит в первом тайме – счет был открыт на 21 минуте 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T12:38+0400
2021-09-17T12:38+0400
2021-09-17T12:38+0400
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фк "динамо" батуми
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ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. В центральном матче XXIV тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми разгромило тбилисский "Локомотив" со счетом 7:3.Любопытно, что только один из десяти голов был забит в первом тайме – счет на 21 минуте открыл полузащитник "Динамо" Джамбул Джигаури.Сразу же после перерыва футболисты "Локомотива" забили два гола, но в промежуток с 64 до 72 минуты пропустили трижды.Следующий голевой отрезок пришелся на заключительные 10 минут. С 80 по 88 минуту динамовцы забили еще три гола, а "железнодорожники" ответили одним точным ударом.В составе победителей сразу два игрока отметились дублем. Это Джигаури и Георгий Панцулая.После этой победы "Динамо" набрало 50 очков и упрочило свое лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя – "Динамо" Тбилиси, подопечные Гии Гегучадзе опережают уже на пять очков.Результаты XXIV тура чемпионата Грузии по футболу:
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спорт, новости, грузия, футбол, чемпионат грузии по футболу, фк "локомотив", фк "динамо" батуми
В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов
Только один из десяти голов был забит в первом тайме – счет был открыт на 21 минуте
ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. В центральном матче XXIV тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми разгромило тбилисский "Локомотив" со счетом 7:3.
Любопытно, что только один из десяти голов был забит в первом тайме – счет на 21 минуте открыл полузащитник "Динамо" Джамбул Джигаури.
Сразу же после перерыва футболисты "Локомотива" забили два гола, но в промежуток с 64 до 72 минуты пропустили трижды.
Следующий голевой отрезок пришелся на заключительные 10 минут. С 80 по 88 минуту динамовцы забили еще три гола, а "железнодорожники" ответили одним точным ударом.
В составе победителей сразу два игрока отметились дублем. Это Джигаури и Георгий Панцулая.
После этой победы "Динамо" набрало 50 очков и упрочило свое лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя – "Динамо" Тбилиси, подопечные Гии Гегучадзе опережают уже на пять очков.
Результаты XXIV тура чемпионата Грузии по футболу:
"Динамо" (Батуми) – "Локомотив" (Тбилиси) 7:3
"Динамо" (Тбилиси) – "Дила" (Гори) 0:0
"Торпедо" (Кутаиси) – "Шукура" (Кобулети) 2:1
"Сабуртало" (Тбилиси) – "Телави" 2:1
"Самгурали" (Цхалтубо) – "Самтредиа" (4:0).