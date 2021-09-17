https://sputnik-georgia.ru/20210917/v-tsentralnom-matche-xxiv-tura-chempionata-gruzii-po-futbolu-zabito-10-golov-259672625.html

В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов

В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов

Только один из десяти голов был забит в первом тайме – счет был открыт на 21 минуте 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T12:38+0400

2021-09-17T12:38+0400

2021-09-17T12:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен – Sputnik. В центральном матче XXIV тура Национальной лиги чемпионата Грузии по футболу "Динамо" Батуми разгромило тбилисский "Локомотив" со счетом 7:3.Любопытно, что только один из десяти голов был забит в первом тайме – счет на 21 минуте открыл полузащитник "Динамо" Джамбул Джигаури.Сразу же после перерыва футболисты "Локомотива" забили два гола, но в промежуток с 64 до 72 минуты пропустили трижды.Следующий голевой отрезок пришелся на заключительные 10 минут. С 80 по 88 минуту динамовцы забили еще три гола, а "железнодорожники" ответили одним точным ударом.В составе победителей сразу два игрока отметились дублем. Это Джигаури и Георгий Панцулая.После этой победы "Динамо" набрало 50 очков и упрочило свое лидерство в турнирной таблице. Ближайшего преследователя – "Динамо" Тбилиси, подопечные Гии Гегучадзе опережают уже на пять очков.Результаты XXIV тура чемпионата Грузии по футболу:

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