https://sputnik-georgia.ru/20210918/akhmat--krasnodar-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-259684853.html

"Ахмат" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Ахмат" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Ахмат" и "Краснодар" 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T10:04+0400

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футбол

клуб "краснодар"

прогноз на футбольный матч

чемпионат россии по футболу

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Первый игровой день VIII тура чемпионата России завершится матчем в Грозном, где местный "Ахмат" примет "Краснодар". Встреча начнется в 20:00 по тбилисскому времени."Ахмат" – один из двух клубов РПЛ, кто еще ни разу не сыграл вничью. Второй – "Сочи". У подопечных Андрея Талалаева три победы и четыре поражения. В последнем туре грозненская команда уступила на выезде "Зениту" (1:3).Стоит также отметить, что шесть из семи матчей "Ахмата" в этом сезоне получились "верховыми", а пять из них завершились со счетом 2:1 в пользу одного из соперников. Единственный "низ" случился в игре против ЦСКА, в котором "Ахмат" уступил 0:2.Что касается "Краснодара", то в прошлом туре "быки" упустили шанс закрепиться в еврокубковой части турнирной таблицы, сыграв на выезде вничью 1:1 с "Ростовом". При этом стоит отметить, что с 30 минуты гости играли в меньшинстве, после удаления Крыховяка, а еще Кабелла не реализовал пенальти. В том, что из Ростова удалось увезти только один балл, а не три, "Краснодар" должен винить исключительно себя.Если говорить о фаворитах, то букмекеры отдают предпочтение "Краснодару". На победу "быков" можно поставить с коэффициентом 2,25 (против 3,2 у "Ахмата"). Хотя в прошлом сезоне оба матча "Краснодар" проиграл – дома 0:5, а на выезде 0:2.Как мне кажется, букмекеры слишком верят в нынешний "Краснодар". Да, у команды Ганчаренко отличная линия атаки, но в обороне есть определенные проблемы. Кстати, в Грозном своим партнерам не смогут помочь сразу три футболиста основы "быков" – Вандерсон, Вильена и Мартынович. У "Ахмата" же кадровых проблем нет. Думаю, у хозяев есть отличные шансы зацепиться за очки в домашней игре.Ставка: "Ахмат" не проиграет за 1,68.

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