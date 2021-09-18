Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото
Батумский ботанический сад был основан русским ботаником и географом Андреем Красновым в1880 году. Официальное открытие состоялось 3 ноября 1912 года.
Батумский ботанический сад был основан русским ботаником и географом Андреем Красновым в1880 году. Официальное открытие состоялось 3 ноября 1912 года.
Тогда Краснов работал над акклиматизацией ценных субтропических растений, чтобы приспособить их к климату юга России. А сегодня Батумский ботанический сад - одна из главных туристических достопримечательностей Грузии
Тогда Краснов работал над акклиматизацией ценных субтропических растений, чтобы приспособить их к климату юга России. А сегодня Батумский ботанический сад - одна из главных туристических достопримечательностей Грузии
Батумский ботанический сад занимает огромную площадь - более 113 гектаров. Коллекция его растений насчитывает более пяти тысяч видов
Батумский ботанический сад занимает огромную площадь - более 113 гектаров. Коллекция его растений насчитывает более пяти тысяч видов
Батумский ботанический сад расположен на
берегу Черного моря. С его многочисленных смотровых площадок открывается впечатляющий вид
Батумский ботанический сад расположен на
берегу Черного моря. С его многочисленных смотровых площадок открывается впечатляющий вид
Пешие прогулки по огромной территории сада могут быть утомительны для гостей. Поэтому можно устроить себе экскурсию на электрокаре по дорожкам сада
Пешие прогулки по огромной территории сада могут быть утомительны для гостей. Поэтому можно устроить себе экскурсию на электрокаре по дорожкам сада
Ранее Батумский ботанический сад управлялся Академией наук Грузии. Но с 2006 года он стал независимым учреждением
Ранее Батумский ботанический сад управлялся Академией наук Грузии. Но с 2006 года он стал независимым учреждением
Хотя и сегодня в Батумском ботаническом саду ведется серьезная научная работа, сюда приезжают и работают зарубежные специалисты
Хотя и сегодня в Батумском ботаническом саду ведется серьезная научная работа, сюда приезжают и работают зарубежные специалисты
Сад состоит из девяти флористических отделов: влажных субтропиков Кавказа, новозеландского, австралийского, гималайского, восточноазиатского, североамериканского, южноамериканского, мексиканского и средиземноморского
Сад состоит из девяти флористических отделов: влажных субтропиков Кавказа, новозеландского, австралийского, гималайского, восточноазиатского, североамериканского, южноамериканского, мексиканского и средиземноморского
Тут действуют пять научных отделов - интродукции растений, цветоводства и декоративного садоводства, селекции субтропических растений, физиологии и биохимии растений, ботаники
Тут действуют пять научных отделов - интродукции растений, цветоводства и декоративного садоводства, селекции субтропических растений, физиологии и биохимии растений, ботаники
Кстати, во времена СССР Батумский ботанический сад был основным научным учреждением Союза по развитию на черноморском побережье Кавказа субтропических культур: чая, цитрусовых и других
Кстати, во времена СССР Батумский ботанический сад был основным научным учреждением Союза по развитию на черноморском побережье Кавказа субтропических культур: чая, цитрусовых и других
Но это и прекрасное место для отдыха. Сегодня в Батумском ботаническом саду можно полюбоваться прекрасными видами, увидеть редкие растения и просто хорошо провести время
Но это и прекрасное место для отдыха. Сегодня в Батумском ботаническом саду можно полюбоваться прекрасными видами, увидеть редкие растения и просто хорошо провести время
Уже с утра в Батумский ботанический сад выстраиваются очереди из туристов. Снимок сделан в августе этого года, когда Грузия смягчила ограничения и страну снова стали посещать зарубежные гости
Уже с утра в Батумский ботанический сад выстраиваются очереди из туристов. Снимок сделан в августе этого года, когда Грузия смягчила ограничения и страну снова стали посещать зарубежные гости
С 1998 года Батумский ботанический сад является членом Всемирного ботанического сада охраны растений (BGCI)
С 1998 года Батумский ботанический сад является членом Всемирного ботанического сада охраны растений (BGCI)
В 2012 году сад отмечал 100-летний множеством мероприятий. В 2013 году состоялась крупная международная научно-практическая конференция, посвященная Батумскому ботаническому саду
В 2012 году сад отмечал 100-летний множеством мероприятий. В 2013 году состоялась крупная международная научно-практическая конференция, посвященная Батумскому ботаническому саду