Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210918/batumskiy-botanicheskiy-sad---chudo-adzharii-foto-259703155.html
Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото
Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото
Ботанический сад у черноморского курортного города Батуми - настоящее чудо Аджарии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого замечательного места, которое... 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T18:12+0400
2021-09-18T18:12+0400
фотоленты
аджария
мультимедиа
ботанический сад батуми
ботанический сад
новости грузии в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259282005_0:245:3069:1971_1920x0_80_0_0_df4cf9b30f7648acc397f9cc868be4db.jpg
Батумский ботанический сад находится в девяти километрах от Батуми, рядом расположена железнодорожная станция Зеленый Мыс. История создания сада начинается с конца XIX века. А в XX веке он занимал такую территорию, что являлся одним из крупнейших ботанических садов бывшего Союза. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
аджария
ботанический сад батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259282005_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_323da7f4f8ab933d453c9a58d2d59083.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фотоленты, аджария, мультимедиа, ботанический сад батуми, ботанический сад, новости грузии в фотографиях, фото

Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото

18:12 18.09.2021
614
Ботанический сад у черноморского курортного города Батуми - настоящее чудо Аджарии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого замечательного места, которое является одной из главных достопримечательностей региона
Батумский ботанический сад находится в девяти километрах от Батуми, рядом расположена железнодорожная станция Зеленый Мыс. История создания сада начинается с конца XIX века. А в XX веке он занимал такую территорию, что являлся одним из крупнейших ботанических садов бывшего Союза.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Батумский ботанический сад был основан русским ботаником и географом Андреем Красновым в1880 году. Официальное открытие состоялось 3 ноября 1912 года.

Батумский ботанический сад был основан русским ботаником и географом Андреем Красновым в1880 году. Официальное открытие состоялось 3 ноября 1912 года. - Sputnik Грузия
1/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Батумский ботанический сад был основан русским ботаником и географом Андреем Красновым в1880 году. Официальное открытие состоялось 3 ноября 1912 года.

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тогда Краснов работал над акклиматизацией ценных субтропических растений, чтобы приспособить их к климату юга России. А сегодня Батумский ботанический сад - одна из главных туристических достопримечательностей Грузии

Тогда Краснов работал над акклиматизацией ценных субтропических растений, чтобы приспособить их к климату юга России. А сегодня Батумский ботанический сад - одна из главных туристических достопримечательностей Грузии - Sputnik Грузия
2/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тогда Краснов работал над акклиматизацией ценных субтропических растений, чтобы приспособить их к климату юга России. А сегодня Батумский ботанический сад - одна из главных туристических достопримечательностей Грузии

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Батумский ботанический сад занимает огромную площадь - более 113 гектаров. Коллекция его растений насчитывает более пяти тысяч видов

Батумский ботанический сад занимает огромную площадь - более 113 гектаров. Коллекция его растений насчитывает более пяти тысяч видов - Sputnik Грузия
3/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Батумский ботанический сад занимает огромную площадь - более 113 гектаров. Коллекция его растений насчитывает более пяти тысяч видов

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Батумский ботанический сад расположен на
берегу Черного моря. С его многочисленных смотровых площадок открывается впечатляющий вид

Батумский ботанический сад расположен на берегу Черного моря. С его многочисленных смотровых площадок открывается впечатляющий вид - Sputnik Грузия
4/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Батумский ботанический сад расположен на
берегу Черного моря. С его многочисленных смотровых площадок открывается впечатляющий вид

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пешие прогулки по огромной территории сада могут быть утомительны для гостей. Поэтому можно устроить себе экскурсию на электрокаре по дорожкам сада

Пешие прогулки по огромной территории сада могут быть утомительны для гостей. Поэтому можно устроить себе экскурсию на электрокаре по дорожкам сада - Sputnik Грузия
5/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Пешие прогулки по огромной территории сада могут быть утомительны для гостей. Поэтому можно устроить себе экскурсию на электрокаре по дорожкам сада

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Ранее Батумский ботанический сад управлялся Академией наук Грузии. Но с 2006 года он стал независимым учреждением

Ранее Батумский ботанический сад управлялся Академией наук Грузии. Но с 2006 года он стал независимым учреждением - Sputnik Грузия
6/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Ранее Батумский ботанический сад управлялся Академией наук Грузии. Но с 2006 года он стал независимым учреждением

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хотя и сегодня в Батумском ботаническом саду ведется серьезная научная работа, сюда приезжают и работают зарубежные специалисты

Хотя и сегодня в Батумском ботаническом саду ведется серьезная научная работа, сюда приезжают и работают зарубежные специалисты - Sputnik Грузия
7/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Хотя и сегодня в Батумском ботаническом саду ведется серьезная научная работа, сюда приезжают и работают зарубежные специалисты

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Сад состоит из девяти флористических отделов: влажных субтропиков Кавказа, новозеландского, австралийского, гималайского, восточноазиатского, североамериканского, южноамериканского, мексиканского и средиземноморского

Сад состоит из девяти флористических отделов: влажных субтропиков Кавказа, новозеландского, австралийского, гималайского, восточноазиатского, североамериканского, южноамериканского, мексиканского и средиземноморского - Sputnik Грузия
8/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Сад состоит из девяти флористических отделов: влажных субтропиков Кавказа, новозеландского, австралийского, гималайского, восточноазиатского, североамериканского, южноамериканского, мексиканского и средиземноморского

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тут действуют пять научных отделов - интродукции растений, цветоводства и декоративного садоводства, селекции субтропических растений, физиологии и биохимии растений, ботаники

Тут действуют пять научных отделов - интродукции растений, цветоводства и декоративного садоводства, селекции субтропических растений, физиологии и биохимии растений, ботаники - Sputnik Грузия
9/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Тут действуют пять научных отделов - интродукции растений, цветоводства и декоративного садоводства, селекции субтропических растений, физиологии и биохимии растений, ботаники

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кстати, во времена СССР Батумский ботанический сад был основным научным учреждением Союза по развитию на черноморском побережье Кавказа субтропических культур: чая, цитрусовых и других

Кстати, во времена СССР Батумский ботанический сад был основным научным учреждением Союза по развитию на черноморском побережье Кавказа субтропических культур: чая, цитрусовых и других - Sputnik Грузия
10/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Кстати, во времена СССР Батумский ботанический сад был основным научным учреждением Союза по развитию на черноморском побережье Кавказа субтропических культур: чая, цитрусовых и других

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Но это и прекрасное место для отдыха. Сегодня в Батумском ботаническом саду можно полюбоваться прекрасными видами, увидеть редкие растения и просто хорошо провести время

Но это и прекрасное место для отдыха. Сегодня в Батумском ботаническом саду можно полюбоваться прекрасными видами, увидеть редкие растения и просто хорошо провести время - Sputnik Грузия
11/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Но это и прекрасное место для отдыха. Сегодня в Батумском ботаническом саду можно полюбоваться прекрасными видами, увидеть редкие растения и просто хорошо провести время

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Уже с утра в Батумский ботанический сад выстраиваются очереди из туристов. Снимок сделан в августе этого года, когда Грузия смягчила ограничения и страну снова стали посещать зарубежные гости

Уже с утра в Батумский ботанический сад выстраиваются очереди из туристов. Снимок сделан в августе этого года, когда Грузия смягчила ограничения и страну снова стали посещать зарубежные гости - Sputnik Грузия
12/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

Уже с утра в Батумский ботанический сад выстраиваются очереди из туристов. Снимок сделан в августе этого года, когда Грузия смягчила ограничения и страну снова стали посещать зарубежные гости

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

С 1998 года Батумский ботанический сад является членом Всемирного ботанического сада охраны растений (BGCI)

С 1998 года Батумский ботанический сад является членом Всемирного ботанического сада охраны растений (BGCI) - Sputnik Грузия
13/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

С 1998 года Батумский ботанический сад является членом Всемирного ботанического сада охраны растений (BGCI)

© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В 2012 году сад отмечал 100-летний множеством мероприятий. В 2013 году состоялась крупная международная научно-практическая конференция, посвященная Батумскому ботаническому саду

В 2012 году сад отмечал 100-летний множеством мероприятий. В 2013 году состоялась крупная международная научно-практическая конференция, посвященная Батумскому ботаническому саду - Sputnik Грузия
14/14
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili

В 2012 году сад отмечал 100-летний множеством мероприятий. В 2013 году состоялась крупная международная научно-практическая конференция, посвященная Батумскому ботаническому саду

400000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:47Скандал с предвыборной рекламой в горной Аджарии: что произошло в Хелвачаури
19:12Все задержанные в Грузии за связи с воровским миром будут ждать приговора в тюрьме
18:12Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото
17:58Гахария и Саакашвили на одном плакате: предвыборная битва перешла на улицы
17:10Убийство сына вора в законе в Тбилиси раскрыто
17:03В правящей партии Грузии назвали приемлемую оппозицию
16:30В Тбилиси задержали подозреваемого в продаже наркотиков через Интернет
16:15Ищенко: в Афганистане верхушка талибов научилась носить смокинг
16:01За выборами в Госдуму России по видеонаблюдению следят 7,5 тысячи человек
15:32Гахария обнародовал результаты тестирования на наркотики
15:00Реку Арагви проверят на чистоту в честь праздника
14:30Глава Пентагона извинился за ошибочный удар по гражданским в Кабуле
13:31COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
12:30В Грузии объявили неделю безвозмездного донорства крови
11:47Самые популярные грузинские вина
11:28ЦИК России рассказал об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму
10:59Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 997
09:36Курс лари на субботу – 3,1112 GEL/$1
09:01Экономика Грузии продолжает расти – последняя статистика
07:01Фермеры Кахети заработали 120 миллионов лари на винограде