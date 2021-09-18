https://sputnik-georgia.ru/20210918/batumskiy-botanicheskiy-sad---chudo-adzharii-foto-259703155.html

Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото

Батумский ботанический сад - чудо Аджарии! Фото

Ботанический сад у черноморского курортного города Батуми - настоящее чудо Аджарии. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки этого замечательного места, которое... 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T18:12+0400

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ботанический сад

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Батумский ботанический сад находится в девяти километрах от Батуми, рядом расположена железнодорожная станция Зеленый Мыс. История создания сада начинается с конца XIX века. А в XX веке он занимал такую территорию, что являлся одним из крупнейших ботанических садов бывшего Союза. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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