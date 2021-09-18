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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210918/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-259698535.html
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии состояние 1 264 пациентов тяжелое, из них 345 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 18.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-18T13:31+0400
2021-09-18T14:02+0400
четвертая волна
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грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделаны 32 071 тест и выявлено 1 997 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 593 763 случая инфицирования.За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 232 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 558 042 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 52 пациента, а с начала пандемии – 8 498.Из 1 997 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 692. В регионах же ситуация следующая:На данный момент в Грузии 27 197 активных случаев, из них 5 492 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 264 пациентов тяжелое, из них 345 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 241 пациент находятся в ковид-гостиницах. 20 464 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 21 479.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки

13:31 18.09.2021 (обновлено: 14:02 18.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие в масках на рынке
Эпидемия коронавируса - прохожие в масках на рынке - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
На данный момент в Грузии состояние 1 264 пациентов тяжелое, из них 345 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Грузинские эпидемиологи обнародовали последние данные по коронавирусу в стране – за последние сутки сделаны 32 071 тест и выявлено 1 997 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 593 763 случая инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 232 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 558 042 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 52 пациента, а с начала пандемии – 8 498.
Из 1 997 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 692. В регионах же ситуация следующая:
Аджария – 124
Имерети – 292
Квемо Картли – 137
Шида Картли – 154
Гурия – 52
Самегрело - Земо Сванети – 199
Кахети – 220
Мцхета-Мтианети – 56
Самцхе-Джавахети – 41
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 30.
На данный момент в Грузии 27 197 активных случаев, из них 5 492 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 264 пациентов тяжелое, из них 345 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 241 пациент находятся в ковид-гостиницах. 20 464 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 21 479.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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