https://sputnik-georgia.ru/20210918/delo-o-taynykh-proslushkakh-prokuratura-gruzii-obratilas-za-pomoschyu-k-drugim-stranam-259707236.html

Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам

Дело о тайных прослушках: прокуратура Грузии обратилась за помощью к другим странам

Прокуратура Грузии еще раз призвала СМИ воздержаться от публикации аудиозаписей 18.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-18T21:52+0400

2021-09-18T21:52+0400

2021-09-18T22:05+0400

происшествия

новости

грузия

тайная слежка

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии обратилась за помощью к западным странам по делу о расследовании тайных прослушек.В понедельник в Интернете появились три тысячи аудиозаписей скрытых разговоров. Файлы в основном касаются разговоров духовных лиц, но также в записях есть разговоры между грузинскими журналистами, оппозиционными политиками, иностранными дипломатами и государственными чиновниками.Также прокуратура сообщает, что в рамках следствия ведется опрос свидетелей в том числе представителей СМИ, которые получили сообщение о размещенных в соцсетях записях.Прокуратура Грузии еще раз призвала всех сообщить информацию следствию о наличии данных и призвала СМИ воздержаться от публикации аудиозаписей.Генеральная прокуратура Грузии 14 сентября начала расследование в связи с распространенной в СМИ информацией о тайной слежке. Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение тайны частной коммуникации". Преступление наказываются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, тайная слежка, генеральная прокуратура грузии